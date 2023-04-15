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Купить недвижимость в Червенский район, Беларусь

Смиловичский сельский Совет
27
Червень
12
Клинокский сельский Совет
10
Смиловичи
10
Валевачский сельский Совет
6
Колодежский сельский Совет
5
Руднянский сельский Совет
3
Червенский сельский Совет
3
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68 объектов найдено
Дом 1 спальняв Заполье, Беларусь
Дом 1 спальня
Заполье, Беларусь
1 ванных комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 27,019
Продается дом в а.г. Заполье, Червенский район,Минская обл. от МКАД 21 км или 15 мин на тран…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 17,112
Продается дача Минская обл., Червенский р-н, СТ "Вересок", 22 км от МКАД (Могилевс…
Квартира 2 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 1/1 Этаж
€ 5,404
Квартира в центре города с собственным огородом! Адрес: Червень, ул. Карла Либкнехта ⭕️ О Ва…
Домв Рованичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рованичский сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 17,562
Дом на большом участке в а.г. Рованичи! Адрес: д. Рованичи, ул. Партизанская ⭕️ О Вашем буду…
Домв Валевачский сельский Совет, Беларусь
Дом
Валевачский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 22,425
Продается ухоженный участок с домом для круглогодичного проживания. Дом жилой с мебелью…
Домв Червенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Червенский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 17,922
Продажа дачного  дома в 50-ти километрах от Минска! Адрес: СТ Лежневка ⭕️ О Вашем будущ…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 12,158
Продается земельный участок с домом в СТ "ВЕРЕСОК" 10 СОТОК. Дом блочный…
Домв Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 20,624
Продается дача Могилевское направление,32км от Минска.7 км от п.Смиловичи, С.т Лесное. Участ…
Квартира 3 комнатыв Смиловичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смиловичи, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 2/3 Этаж
€ 40,528
Продается 3х комнатная квартира в г.п. Смиловичи.Улица М.Горького дом 20.Дом кирпичный,кварт…
Домв Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 9,006
Деревянный дом 1945 года постройки в живописном месте. До деревни от МКАД 50 км по скоростно…
Квартира 2 комнатыв Смиловичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смиловичи, Беларусь
2 Количество комнат 53 м² 2/3 Этаж
€ 34,674
Смиловичи – наиболее развитый город-спутник Минска с хорошей экологической обстановкой…
Домв Клинокский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клинокский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 49,444
Продается дом в деревне Куколевка, недалеко от Минска Адрес: д. Куколевка, ул. Центральная ⭕…
Квартира 4 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Червень, Беларусь
4 Количество комнат 86 м² 1/1 Этаж
€ 26,928
4-комнатная квартира в доме полностью готовом к проживанию  Адрес: Червень, ул. Колхозн…
Домв Клинок, Беларусь
Дом
Клинок, Беларусь
76 м²
€ 25,127
❤️ Комфортный дом в Червенском районе среди природы в деревне Клинок.  Адрес: Клин…
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
62 м²
€ 14,860
Продаётся дом в Червене по улице Колхозная! Адрес:  Червень, ул. Колхозная - Одноуровне…
Квартира 2 комнатыв Червень, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Червень, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 25,127
Продается двухкомнатная квартира в пригороде Минска, готовая к проживанию. Адрес: Червень, у…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 15,220
Двухуровневый дачный дом в 25-ти минутах от Минска! Адрес: СТ "Елочка" ❤️ Комфортн…
Квартира 1 комнатав Червень, Беларусь
Квартира 1 комната
Червень, Беларусь
1 Количество комнат 40 м² 4/4 Этаж
€ 17,922
Просторная однокомнатная квартира рядом с центром. Отличное расположение дома, в шаговой дос…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
105 м²
€ 23,416
Предлагаем Вашему вниманию дачу в ближайшем к городу минском пригороде! Дом состоит из 3 уро…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 17,022
Продаётся дача с новым домом вблизи Минска! СК «ВЕРЕСОК», Смиловичский с/с, Черв…
Домв Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
56 м²
€ 58,540
Если вы устали от городской суеты и хотите жить за городом, при этом не далеко от мегаполиса…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 10,627
Продается дача ,могилевское направление, с\т Ёлочка- 2.От домика до МКАД 26 км. Участок 4.5 …
Домв Червень, Беларусь
Дом
Червень, Беларусь
53 м²
€ 24,767
Дом подходит для круглогодичного проживания, площадью 52,5кв.м., три жилые комнаты, кухня, в…
Домв Червенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Червенский сельский Совет, Беларусь
148 м²
€ 42,239
Продается дом в СТ «Лежневка»  Минская обл., Червенский р-н.,Червенский с/с…
Домв Гребёнка, Беларусь
Дом
Гребёнка, Беларусь
25 м²
€ 12,609
Продается отличный участок с новым домом в деревне Гребенка Червенского р-на Минской области…
Домв Колодежский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодежский сельский Совет, Беларусь
99 м²
€ 25,217
Продается уютный дом, пригодный для круглогодичного проживания в д. Репище  (Червенский…
Квартирав Руднянский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Руднянский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 9,006
Продается полдома в деревне Великий Бор Червенского района.  2-комнатная квартира в бло…
Коттеджв Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
235 м²
€ 148,602
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
Домв Журавковичи, Беларусь
Дом
Журавковичи, Беларусь
47 м²
€ 18,823
Продается дом в гп. Смиловичи, 25 км от МКАД. Могилёвское направление. Хорошая, развитая инф…
Коттеджв Турец, Беларусь
Коттедж
Турец, Беларусь
122 м²
€ 85,559

Параметры недвижимости в Червенский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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