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560 объектов найдено
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Дом
Брест, Беларусь
214 м²
€ 270,064
Лот 7069. В восточной части города Бреста продаётся очень необычный объект, аналог которому …
Дом
Брест, Беларусь
87 м²
€ 47,284
Лот 7068. Звоните для более подробной информации Решили строиться на Плоске, но нет жел…
Дом
Брест, Беларусь
59 м²
€ 17,822
Садовый домик в Брестском р-не. 1991 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 58,6 кв.м. 3 комнаты. Стен…
Дом
Брест, Беларусь
114 м²
€ 89,112
Жилой дом под чистовую отделку в г.Бресте. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 114,0 кв.м, общ.~ 114…
Коттедж
Брест, Беларусь
395 м²
€ 175,496
Продается просторный жилой дом в г. Брест на ул. 4-я Вересковая. Трехуровневый дом (1…
Коттедж
Брест, Беларусь
272 м²
€ 127,212
Продается двухэтажный дом с гаражом в цокольном этаже. г. Брест. Отделка фасада - штукатурка…
Дом
Брест, Беларусь
263 м²
€ 104,479
Продается просторный незавершенный дом в микрорайоне Березовка г. Бреста. Одноэтажный дом 20…
Дом
Брест, Беларусь
139 м²
€ 84,565
Продается просторный жилой дом в северо-западной части г. Бреста. Дом 1963 года постр…
Дом
Брест, Беларусь
115 м²
€ 46,829
Продается дом в СТ "Береза-97" в Бресте. Двухуровневый дом (1 этаж и мансарда) 200…
Коттедж
Брест, Беларусь
165 м²
€ 107,298
Лот 10323; Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комисси…
Дом
Брест, Беларусь
140 м²
€ 68,198
Лот 10123: Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комисси…
Дом
Брест, Беларусь
70 м²
€ 40,828
Коробка садового домика. 2023 г.п. 1 этаж. Общ.- 70,0 кв.м. 2 комнаты. Стены: материал - газ…
Дом
Брест, Беларусь
130 м²
€ 70,017
Лот 7050. Мечта о своем доме в 130 кв. м. с ремонтом ближе, чем Вы думаете. Вашему вниманию …
Дом
Брест, Беларусь
146 м²
€ 42,737
Лот 7046. В садовом товариществе Чернинского сельсовета в 2 км от Каменецкого кольца продаёт…
Дом
Брест, Беларусь
205 м²
€ 181,861
Лот 7047. Продаётся просторный и комфортный жилой дом в г. Бресте в микрорайоне Плоска. В до…
Дом
Брест, Беларусь
94 м²
€ 66,379
Жилой дом в г.Бресте. 2011 г.п. 1 этаж. Общ.- 93,8 кв.м, жил.- 54,9 кв.м, кух.- 11,9 кв.м. 3…
Дом
Брест, Беларусь
102 м²
€ 79,110
Жилой дом в г.Бресте. 1974 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 101,9 кв.м, общ.- 101,9 кв.м, жи…
Дом
Брест, Беларусь
58 м²
€ 16,277
Лот 7043. В продаже мансардный дачный дом 1988 года постройки в садовом товариществе в 8 км …
Дом
Брест, Беларусь
97 м²
€ 79,110
Жилой дом в г.Бресте. 2023 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 96,7 кв.м, общ.- 96,7 кв.м, жил.- 42,8 кв.…
Дом
Брест, Беларусь
102 м²
€ 79,110
Покупая этот объект - Вы не платите агентству комиссию! Предлагается жилой дом после реконст…
Дом
Брест, Беларусь
130 м²
€ 31,826
Лот 7035. Решили строиться? Но начинать с нуля стройку – это сложно. Еще сложнее найти…
Дом
Брест, Беларусь
66 м²
€ 56,377
Лот 7029. Надоело жить в квартире и хочется пожить на своей земле? Для Вас Дубровка – …
Дом
Брест, Беларусь
70 м²
€ 68,198
Жилой дом в г.Бресте. 1969 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 74,2 кв.м, общ.- 70,2 кв.м, жил.- 50,0 кв.…
Дом
Брест, Беларусь
18 м²
€ 22,733
Садовый домик в г.Бресте. 2000 г.п. 1 этаж. Общ.- 18,0 кв.м. 1 комната. Стены: материал - га…
Дом
Брест, Беларусь
30 м²
€ 9,002
Лот 7025. В продаже земельный участок для ведения коллективного садоводства с дачным домиком…
Коттедж
Брест, Беларусь
272 м²
€ 118,210
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттедж
Брест, Беларусь
186 м²
€ 115,482
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Жилой до…
Коттедж
Брест, Беларусь
132 м²
€ 89,112
Покупая этот объект,- Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем жилой дом в р-не Речицы 1…
Коттедж
Брест, Беларусь
342 м²
€ 65,470
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Просторн…
Коттедж
Брест, Беларусь
189 м²
€ 64,834
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Предлагается Вашему вниманию жилой дом…
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