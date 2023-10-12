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Дома в Брестский район, Беларусь

3 объекта найдено
Дом с ландшафтным дизайном в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом с ландшафтным дизайном
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Лот 6213. Индивидуальный жилой дом в стиле бунгало 2014 года постройки в Мухавецком с/с, в 5…
€164,731
Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 832 м²
Лот 6032. Земельный участок в Брестском районе, состоящий из двух частей: 0,12 га и 1,94 га …
€183,557
Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 150 м²
Лот 5753. Жилой дом в живописном месте у озера в Брестском районе. Стены - газосиликатный бл…
€185,440

Параметры недвижимости в Брестский район, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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