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24 объекта найдено
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Дом
Влёра, Албания
359 м²
€ 259,000
Дом с видом на море в районе Кузум Баба Дом в районе Кузум Баба города Влёра. Общая площадь…
Дом 2 спальни
Влёра, Албания
3
1
92 м²
1/1
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален
Дуррес, Албания
8
3
€ 250,000
Вилла с видом на море в районе Голем, Дуррес Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнат…
Дом
Дуррес, Албания
70 м²
€ 80,000
Небольшой дом во Влёре Дом находится в 30 минутах от моря во Влёре. Площадь дома 70м2. Площ…
Дом
Дуррес, Албания
190 м²
€ 180,000
Двухэтажный дом недалеко от моря в Дурресе Частный двухэтажный дом. Площадь дома 190м2. Пло…
Дом 3 спальни
Влёра, Албания
4
2
167 м²
€ 114,000
Дом в районе Новоселье, Влёра Дом 3+1+2 (3 спальни, 2 туалета, 1 кладовка) в районе Новос…
Дом
Дуррес, Албания
360 м²
€ 700,000
Роскошная вилла на берегу Адриатического моря в Дурресе Вилла находится на первой линии в Д…
Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
7
3
300 м²
2/3
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня
Kashar, Албания
2
1
1
€ 38,000
Продажа вторичной квартиры в Prane fabrikes Makaronave . Мебель и бытовая техника входят …
Вилла 2 спальни
Bestrove, Албания
3
1
140 м²
2/2
€ 75,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 8 спален
Влёра, Албания
10
2
220 м²
2/2
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
8
2
250 м²
2/2
€ 310,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
4
3
380 м²
2
€ 850,000
В одной из самых востребованных резиденций в городе Тирана, недалеко от TEG, мы предлагаем р…
Дом 8 спален
Влёра, Албания
10
4
355 м²
2/2
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Влёра, Албания
3
1
86 м²
1/1
€ 68,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни
Поградец, Албания
6
3
330 м²
1/3
€ 400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5
2
160 м²
3/3
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня
Тирана, Албания
3
2
182 м²
2/2
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
5
2
230 м²
€ 250,000
Продажа виллы во Влёре. Двухэтажная вилла, расположенная в деревне Трагяс примерно в 15 км о…
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
5
5
310 м²
2
€ 550,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня
Golem, Албания
2
1
44 м²
1/1
€ 85,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
3
3
265 м²
2
€ 360,000
Продается вилла в 7 паллатет с земельным участком 800 м2 и двумя зданиями Первое здание пред…
Вилла 4 спальни
Mullet, Албания
7
4
430 м²
1/2
€ 420,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Lunder, Албания
4
3
189 м²
1/3
€ 430,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Регионы с недвижимостью на продажу
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Влёра
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Northern Albania
Дуррес
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