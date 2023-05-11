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Дома в Албании

виллы
9
24 объекта найдено
Дом в Влёра, Албания
Дом
Влёра, Албания
Площадь 359 м²
€ 259,000
Дом с видом на море в районе Кузум Баба Дом в районе Кузум Баба города Влёра. Общая площадь…
Дом 2 спальни в Влёра, Албания
Дом 2 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
€ 99,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален в Дуррес, Албания
Дом 5 спален
Дуррес, Албания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
€ 250,000
Вилла с видом на море в районе Голем, Дуррес Продается вилла, 3 этажа, 2 гаража (2 комнат…
Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес, Албания
Площадь 70 м²
€ 80,000
Небольшой дом во Влёре Дом находится в 30 минутах от моря во Влёре. Площадь дома 70м2. Площ…
Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес, Албания
Площадь 190 м²
€ 180,000
Двухэтажный дом недалеко от моря в Дурресе Частный двухэтажный дом. Площадь дома 190м2. Пло…
Дом 3 спальни в Влёра, Албания
Дом 3 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
€ 114,000
Дом в районе Новоселье, Влёра Дом 3+1+2 (3 спальни, 2 туалета, 1 кладовка) в районе Новос…
Дом в Дуррес, Албания
Дом
Дуррес, Албания
Площадь 360 м²
€ 700,000
Роскошная вилла на берегу Адриатического моря в Дурресе Вилла находится на первой линии в Д…
Вилла 3 спальни в Влёра, Албания
Вилла 3 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 2/3
€ 175,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня в Kashar, Албания
Дом 1 спальня
Kashar, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 38,000
Продажа вторичной квартиры в Prane fabrikes Makaronave . Мебель и бытовая техника входят …
Вилла 2 спальни в Bestrove, Албания
Вилла 2 спальни
Bestrove, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
€ 75,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 8 спален в Влёра, Албания
Дом 8 спален
Влёра, Албания
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален в Влёра, Албания
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
€ 310,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Petrele, Албания
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
В одной из самых востребованных резиденций в городе Тирана, недалеко от TEG, мы предлагаем р…
Дом 8 спален в Влёра, Албания
Дом 8 спален
Влёра, Албания
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Этаж 2/2
€ 265,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Влёра, Албания
Дом 2 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
€ 68,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Поградец, Албания
Дом 4 спальни
Поградец, Албания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 1/3
€ 400,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Влёра, Албания
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3/3
€ 105,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня в Тирана, Албания
Дом 1 спальня
Тирана, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 4 спальни в Влёра, Албания
Вилла 4 спальни
Влёра, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€ 250,000
Продажа виллы во Влёре. Двухэтажная вилла, расположенная в деревне Трагяс примерно в 15 км о…
Вилла 4 спальни в Petrele, Албания
Вилла 4 спальни
Petrele, Албания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
€ 550,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 1 спальня в Golem, Албания
Дом 1 спальня
Golem, Албания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
€ 85,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 6 спален в Влёра, Албания
Вилла 6 спален
Влёра, Албания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
€ 360,000
Продается вилла в 7 паллатет с земельным участком 800 м2 и двумя зданиями Первое здание пред…
Вилла 4 спальни в Mullet, Албания
Вилла 4 спальни
Mullet, Албания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Этаж 1/2
€ 420,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Lunder, Албания
Дом 3 спальни
Lunder, Албания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Этаж 1/3
€ 430,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Регионы с недвижимостью на продажу

Southern Albania
Влёра
Central Albania
Northern Albania
Дуррес

Параметры недвижимости в Албании

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с видом на море
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