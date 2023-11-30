Новый жилой комплекс, который появится на свет в самом сердце Avenidas Novas в Лиссабоне!
Он состоит из 17 современных квартир с одной и 2 спальнями, площадью от 58 м2 до 150 м2, распределенных по 7 этажам, некоторые из которых имеют парковку и террасу.
Инновационные квартиры, функциональные для требовательной и современной жизни!
Комплекс также имеет легкий доступ к отличной сети инфраструктур и общественного транспорта. Близость Marquês de Pombal, зеленых зон, таких как парк Eduardo VII или сады Gulbenkian, торговых центров, таких как El Corte Inglês и исторического центра города.
Прекрасное расположение делает этот комплекс идеальным выбором как для проживания, так и для инвестиций.
Он предлагает широкий спектр услуг, таких как:
-500 м от станции метро;
-600 м от больницы;
-900 м от супермаркета;
-1,9 км от университета;
-4,8 км до аэропорта.
Апартаменты продаются с мебелью и гарантированной доходностью 3,5% в год в течение 3 лет, апартаменты будут доступны в конце 2023 года.