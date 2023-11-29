Шесть дней жизни только за счёт возобновляемой энергии и почти нулевые счета за электроэнергию. Португалия совершила прорыв в сфере устойчивого развития

Португалия недавно смогла обеспечить всю страну энергией с помощью исключительно возобновляемых источников, и продолжалось это в течение 6 дней подряд. Как это удалось сделать?

В пятницу, 27 октября, крупнейшая энергетическая компания Португалии Redes Energéticas Nacionais сообщила , что оптимальные условия ветра и волн являются исключительно ответственными за выработку всей энергии в стране. Первоначально предполагалось, что эти благоприятные условия продлятся всего один день, но они сохранялись в течение следующих пяти дней, причём в некоторые периоды энергосистема Португалии экспортировала возобновляемую энергию в соседнюю Испанию.

В общей сложности за это время было произведено 149 часов электроэнергии из возобновляемых источников, из которых 95 часов было направлено в Испанию. Это ознаменовало беспрецедентное достижение в области устойчивого использования энергии.

Причины успеха и планы

Подобный успех Португалии можно объяснить её активным подходом к внедрению возобновляемых источников энергии. В 2016 году страна поставила дальновидную цель, взяв на себя обязательство достичь нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году — страна сделала такое заявление на несколько лет раньше коллективной инициативы Европейского Союза.

Примечательно, что Португалия закрыла свои последние угольные электростанции в 2022 году, превратив ископаемое топливо во временный резерв для получения электроэнергии по требованию. Теперь акцент смещается на минимизацию зависимости от газа: лидеры страны стремятся полностью исключить его производство к 2040 году, поскольку в настоящее время он составляет 21% потребления электроэнергии в периоды с января по октябрь.

Стратегия Португалии по декарбонизации энергосистемы предполагает многогранный подход. Вместо того чтобы полагаться исключительно на один возобновляемый источник, страна делает упор на диверсификацию. Цель состоит в том, чтобы сделать энергию ветра, воды и солнечную энергию взаимодополняющими и более эффективными.