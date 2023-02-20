Португалия серьезно намерена закрыть программу «Золотая виза». Только недавно мы писали, что аналогичную программу закрыла Ирландия .

Совет министров Португалии сообщил о решении прекратить выдачу новых «Золотых виз». В правительстве страны считают, что этот шаг поможет в борьбе со спекуляциями недвижимостью. Однако с какого момента ее точно перестанут выдавать, пока неясно.

При этом, есть важное уточнение: когда выдавать визы перестанут, продлевать существующие будет можно, если это будут «инвестиции в недвижимость только для собственного и постоянного проживания или если объект будет выставляться на рынок аренды на длительный срок».

Для справки. Программа «Золотая виза» в Португалии была создана в 2012 году. Количество инвестиций, которые за все время существования программы поступили в бюджет страны, достигают 6,9 млрд евро. Среди основных инвесторов в программу были жители Китая, Бразилии, Турции, США и Южной Африки.

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Планы по отмене «Золотой визы» Португалии обсуждались уже более трех лет. Большую роль в принятии такого решения сыграла критика программы со стороны властей ЕС, которая, впрочем, касается и других государств-членов ЕС, выдающих «золотые паспорта».

Кстати, на данный момент на грани закрытия «Золотой визы» находится еще и Испания. В последующие месяцы будет обсуждаться законопроект об отказе от программы, который в национальный Конгресс представила политическая партия Más País.