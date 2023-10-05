Португалия долгое время была привлекательным местом для иностранных граждан благодаря своему льготному налоговому режиму NHR (Non-Habitual Resident). Однако сейчас страна планирует упразднить этот режим.

Долгие обсуждения законопроекта «Больше жилья» привели к тому, что часть вины за кризис в сфере недвижимости была возложена на льготный налоговый режим NHR. Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подчеркнул , что сохранение этой меры приводит к раздуванию рынка жилья.

Льготный налоговый режим NHR предоставлял иностранным резидентам следующие преимущества:

Экспаты, переехавшие в Португалию, могли в течение 10 лет не платить налоги на мировой доход, что делало страну очень привлекательной для бизнесменов и профессионалов.

Вместо прогрессивной ставки, которая могла достигать 53%, NHR позволял оплачивать налог по фиксированной ставке 20%.

Чтобы воспользоваться льготами NHR, иностранцы должны были быть налоговыми резидентами других стран на протяжении 5 последних лет.

Как сообщается, те, кто уже пользуются льготами, смогут продолжать это делать. Однако для новых экспатов NHR больше не будет доступен после 2024 года. Это означает, что иностранным гражданам, планирующим переехать в Португалию, придется искать другие налоговые решения.

Важно отметить, что португальская программа «ВНЖ за инвестиции» остается актуальной, хотя покупка недвижимости или оформление депозита в банке в её рамках уже невозможны. Но остаются другие возможности, такие как создание рабочих мест, инвестиции в культуру, науку или в фонды. Минимальный порог для таких вложений остался на прежнем уровне — от EUR 250,000.