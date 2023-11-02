Как выросли цены на жилую недвижимость в разных регионах Португалии — от Лиссабона до Мадейры

Цены на жильё в Португалии за последние четыре года выросли очень сильно . Как сообщает Национальный институт статистики (INE), во втором квартале 2023 года квадратный метр в стране стоил €1629, тогда как 4 года назад эта цифра была ниже на 48%.

Причин этого роста много, но одним из ключевых факторов является спрос. Страна привлекает как местных, так и зарубежных инвесторов, а также туристов, что создает давление на рынок недвижимости.

В регионе агломерации Лиссабона цены подскочили на 57%, достигнув €2306 за «квадрат». Особенно впечатляющим был рост цен в некоторых периферийных муниципалитетах, к примеру, Мойта (+99%), Баррейру (+77%), Сейшал (+74%) и Сетубал (+73%). Эти регионы стали особенно популярными среди желающих приобрести недвижимость в Португалии .

Цены в агломерации Порту также заметно выросли, особенно это касается муниципалитетов Эспиньо (+83%), Матозиньюш (+69%), Гондомар (+63%), Санту-Тирсо (+56%) и Майя (+56%).

Что касается региона Алгарве, то там рост составил 51%, с текущей ценой за 1 кв.м. — €2583. Особенно выделился муниципалитет Вила-ду-Биспо, где рост составил впечатляющие 143%. Некоторые другие муниципалитеты также отметили значительный рост, такие как Портиман (+65%), Сан-Брас-де-Алпортеле (+65%) и Вила-Реаль-де-Санту-Антониу (+62%).

В автономном регионе Мадейра средняя стоимость квадрата с апреля по июнь 2023 года выросла на 58%. Фуншал, столица региона, заметно выделяется с ростом в 66%. Мадейра, с ее красивыми видами и мягким климатом, привлекает как туристов, так и инвесторов, что оказывает давление на рынок недвижимости.

Общий рост цен на жилье в Португалии за последние четыре года подчеркивает привлекательность этой страны для жилья и инвестиций. Однако это также может вызвать вопросы о доступности жилья для местных жителей и вызвать дискуссии о мерах регулирования рынка.