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Дома в Moncarapacho e Fuseta, Португалия

1 объект найдено
Дом в Olhao, Португалия
Дом
Olhao, Португалия
Участок площадью около 4,5 га, включающий 2 независимых дома. Один из домов имеет около 115…
€1,45 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Moncarapacho e Fuseta, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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