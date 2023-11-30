Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Sao Clemente
  5. Дома

Дома в Sao Clemente, Португалия

виллы
6
11 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Количество этажей 2
This villa of excellent construction and large dimensions is located a few minutes from Loul…
€1,75 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районом с лег…
€550,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 181 м²
Количество этажей 3
Этот таунхаус расположен в районе Арииро, в Луле, и характеризуется очень тихим жилым районо…
€550,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Количество этажей 3
Двухквартирные дома типологии T4 в частном кондоминиуме с охраной, бассейном и видом на Серр…
€530,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Loule, Португалия
Дом 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 318 м²
Semi-detached houses of typology V4 in a private condominium with security, a swimming pool,…
€530,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 4
Площадь 265 м²
Дом T4 и земля 2,501m2 в Луле – Сан-Клементе.Современный по стилю, в месте большого спокойст…
€985,000
Оставить заявку
Таунхаус 3 спальни в Loule, Португалия
Таунхаус 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Расположенная в нескольких минутах от города Лоле, эта вилла находится в стадии строительств…
€690,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с Spalni в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Loule, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
€695,000
Оставить заявку
Вилла 5 спален с Spalni в Loule, Португалия
Вилла 5 спален с Spalni
Loule, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
€3,50 млн
Оставить заявку
Вилла 6 спален с Spalni, с патио в Loule, Португалия
Вилла 6 спален с Spalni, с патио
Loule, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
€375,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с Spalni в Loule, Португалия
Вилла 4 спальни с Spalni
Loule, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
€875,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Sao Clemente, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти