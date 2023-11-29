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66 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Carvoeiro, Португалия
4
2
97 м²
2
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОГРАММЫ GOLDEN VISA 400K Этот проект расположен в Лагоа, в одном из главны…
€455,000
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Таунхаус 5 спален
Bensafrim, Португалия
5
3
221 м²
Вилла с 5 спальнями, расположенная в тихом районе и недалеко от города Лагос. Построенна…
€499,999
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Таунхаус 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
3
4
147 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
€690,000
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Таунхаус 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
3
4
148 м²
В расширяющемся жилом районе в Мехилойра-Гранде мы находим эту виллу в начале строительства,…
€690,000
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Таунхаус 3 спальни
Montenegro, Португалия
3
2
Вилла расположена на двух этажах. На первом этаже мы находим прихожую со шкафом, спальню, …
€595,000
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Таунхаус 5 спален
Montenegro, Португалия
5
5
Роскошь, качество, комфорт и изысканность, являются прилагательными этой замечательной виллы…
€1,05 млн
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Таунхаус 3 спальни
Montenegro, Португалия
3
2
Изготовленный из высококачественных материалов, он сочетает в себе роскошь с комфортом. Расп…
€645,000
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Таунхаус 4 спальни
Лагос, Португалия
4
4
145 м²
Всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа Порту-де-Мош, всех основных услуг и достопримечат…
€610,000
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Таунхаус 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Quarteira, Португалия
3
265 м²
Потрясающий таунхаус с 3 спальнями, спроектированный Васко Виейра, расположен в роскошной об…
€1,90 млн
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Таунхаус 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Албуфейра, Португалия
2
148 м²
Расположенный на холмах над Албуфейрой в самом сердце Алгарве, Quinta Dourada представляет с…
€750,000
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Таунхаус 3 спальни
Албуфейра, Португалия
3
3
180 м²
Вилла с 3 спальнями из высококачественных материалов, расположенная в частном кондоминиуме, …
€443,000
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Таунхаус 2 спальни
Olhao, Португалия
2
110 м²
Таунхаус для реконструкции, в традиционном стиле, имплантированный на плоском участке площад…
€210,000
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Таунхаус 3 спальни
Loule, Португалия
3
3
192 м²
Расположенная в нескольких минутах от города Лоле, эта вилла находится в стадии строительств…
€690,000
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Таунхаус 2 спальни
Ferreiras, Португалия
2
3
131 м²
Фантастические отдельно стоящие дома с типологиями Т2 и Т3, с просторными площадями, предлаг…
€600,000
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2
137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
€550,000
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
2
122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на залив и океан. Эти дома в самом це…
€550,000
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Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Castro Marim, Португалия
3
217 м²
Проект Verde Lago Resort предлагает гарантированную минимальную доходность до 5% в год в теч…
€750,000
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Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
3
2
€450,000
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Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
4
319 м²
€550,000
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Таунхаус
Quarteira, Португалия
1 886 м²
Цена по запросу
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Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
107 м²
€404,700
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Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
129 м²
€499,400
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Таунхаус 2 спальни
Quarteira, Португалия
2
2
107 м²
€400,700
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Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
107 м²
€399,000
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Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
129 м²
€502,000
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Таунхаус 3 спальни
Castro Marim, Португалия
3
4
220 м²
€469,000
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Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
2
151 м²
€645,000
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Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
170 м²
€645,000
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Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
3
233 м²
€862,000
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Таунхаус 3 спальни
Quarteira, Португалия
3
2
172 м²
€640,000
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