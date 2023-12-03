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Дома в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

3 объекта найдено
Дом 2 спальни в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Дом 2 спальни
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
Если вы ищете недвижимость, которая дает вам возможность подать заявку на Золотую визу в Алг…
€1,18 млн
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Таунхаусы расположены на восточной окраине курорта Martinhal Resort и являются самыми просто…
€550,000
в месяц
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Vila do Bispo e Raposeira, Португалия
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Эти таунхаусы имеют превосходное расположение с видом на  залив и океан. Эти дома в самом це…
€550,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Vila do Bispo e Raposeira, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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