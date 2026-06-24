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Продажа новых домов в gmina Stegna, Польша

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Таунхаус Hygge Marina, Этап 2
Таунхаус Hygge Marina, Этап 2
Таунхаус Hygge Marina, Этап 2
Таунхаус Hygge Marina, Этап 2
Таунхаус Hygge Marina, Этап 2
Jantar, Польша
от
$137,606
НДС
Год сдачи 2026
Площадь 48–75 м²
32 объекта недвижимости 32
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
48.0 – 64.6
159,386 – 283,149
Квартира 4 комнаты
69.9 – 75.0
249,040 – 315,663
Застройщик
BudinvestNord
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Таунхаус Hygge Marina, этап 1А
Таунхаус Hygge Marina, этап 1А
Таунхаус Hygge Marina, этап 1А
Таунхаус Hygge Marina, этап 1А
Таунхаус Hygge Marina, этап 1А
Jantar, Польша
от
$137,125
НДС
Год сдачи 2026
Площадь 48–58 м²
17 объектов недвижимости 17
Hygge Marina — это камерный жилой комплекс из 43 круглогодичных домов в курортной деревне Янтар на Вислинской косе в Польше. Дома площадью от 48 до 75 m² располагаются всего в 1,5 км от Балтийского моря, каждый имеет собственный сад и террасу. Проект сочетает современную архитектуру, природн…
Застройщик
BudinvestNord
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Таунхаус Hygge Marina, этап 1Б
Таунхаус Hygge Marina, этап 1Б
Таунхаус Hygge Marina, этап 1Б
Таунхаус Hygge Marina, этап 1Б
Таунхаус Hygge Marina, этап 1Б
Jantar, Польша
от
$137,606
НДС
Год сдачи 2026
Площадь 48–70 м²
21 объект недвижимости 21
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
48.0 – 64.6
159,386 – 214,506
Квартира 4 комнаты
69.9
232,105
Застройщик
BudinvestNord
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