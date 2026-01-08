  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Kornik
  4. Новые дома

Продажа новых домов в gmina Kornik, Польша

Мазовецкое воеводство
8
Великопольское воеводство
3
Варшава
4
Познанский повят
3
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Radzewo, Польша
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Камерная инвестиция, состоящая всего из 5 домов, расположена в спокойной, зелёной части Radzewo. Это идеальный вариант для тех, кто ценит природу, частную территорию и комфорт жизни за городом, оставаясь в доступности от Познани. Каждый дом отличается функциональной планировкой и имеет со…
Агентство
Zaitseva Estates
Агентство
Zaitseva Estates
Языки общения
Русский, Polski
