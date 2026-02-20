  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Гродзиский повят
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Гродзиском повяте, Польша

gmina Grodzisk Mazowiecki
1
Гродзиск-Мазовецкий
1
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Коттедж Сегменты с гаражом и огородом
Гродзиск-Мазовецкий, Польша
от
$207,764
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Инвестиция расположена в Гродзиске-Мазовецком. Состоит из двух двухквартирных двухквартирных домов. Все дома имеют полезную площадь 109 м2, имеют собственный гараж и участок.
Агентство
LOCO REALE ESTATE
