  2. Польша
  3. Великопольское воеводство
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Великопольском воеводстве, Польша

Познанский повят
3
gmina Kornik
1
gmina Tarnowo Podgorne
1
gmina Swarzedz
1
Таунхаус Lusowo
Таунхаус Lusowo
Таунхаус Lusowo
Lusowo, Польша
от
$243,930
НДС
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Агентство
Zaitseva Estates
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Показать все Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Коттеджный поселок Дома у леса - Radzewo
Radzewo, Польша
Цена по запросу
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Камерная инвестиция, состоящая всего из 5 домов, расположена в спокойной, зелёной части Radzewo. Это идеальный вариант для тех, кто ценит природу, частную территорию и комфорт жизни за городом, оставаясь в доступности от Познани. Каждый дом отличается функциональной планировкой и имеет со…
Агентство
Zaitseva Estates
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Показать все Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Коттеджный поселок Современный комплекс домов в 15 км от города Познань (Польша)
Rabowice, Польша
от
$162,732
НДС
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Современный комплекс из 26 домов в тихой, зелёной части Rabowice— идеальный выбор для тех, кто ищет спокойную среду рядом с городом  Poznań. Каждый дом спроектирован с упором на функциональность и комфорт. Дополнительным преимуществом является собственный сад/огород, где можно организоват…
Агентство
Zaitseva Estates
