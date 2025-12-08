  1. Realting.com
Продажа новых домов в Варшаве, Польша

Вилла QHOUSE
Вилла QHOUSE
Варшава, Польша
от
$400,054
Количество этажей 2
Площадь 147–148 м²
2 объекта недвижимости 2
Приглашаем Вас на продажу - новые, готовые, полуотдельные дома. PURCHASE FROM DEVELOPER - NO PCC AND NO COMMISSIONДома от застройщика будут поставляться в стандарте застройщика, т.е. интерьеры будут готовы самостоятельно или с индивидуальным вариантом отделки под ключ (первая консультация с …
James House
Клубный дом Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Варшава, Польша
от
$168,592
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Приглашаем Вас приобрести квартиру в современном инвестиционном комплексе, расположенном на перекрестке улиц Волоска/Маринарска, напротив Вестфилд Мокотув. Район сочетает в себе функциональную современность Служевца с близостью парков и городских достопримечательностей Старого Мокотова. П…
LOCO REALE ESTATE
Клубный дом Новость - СТАРТ ПРОДАЖ - Варшава Влохы
Варшава, Польша
от
$165,451
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Приглашаем приобрести квартиры от Застройщика с сопровождением Агенции – Без налога PCC! Без комиссии Агенции. Срок сдачи 4Q 2026 г.   Цены: 653 000 zł - 2 579 000 zł Минималистичный дом с 86 квартирами разной площади – от 26 до 139 кв.м. и планировки от 1 до 5 комнат. Инвестицию отлич…
LOCO REALE ESTATE
OneOne
Клубный дом Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Варшава, Польша
от
$134,459
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Воля – современный и самодостаточный район Варшавы, полный жизни и достопримечательностей. Предлагаемая инвестиция отличается оригинальным архитектурным решением в виде блока с каскадным расположением. Верхняя часть здания, характерная башня, являющаяся символом современности, оригинально…
LOCO REALE ESTATE
