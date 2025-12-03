  1. Realting.com
  2. Польша
  3. Прушковский повят
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Прушковском повяте, Польша

gmina Raszyn
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Показать все Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Коттеджный поселок Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Сломин, Польша
от
$235,303
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
ПОКУПАТЕЛЬ НЕ ПЛАТИТ КОМИССИЮ! Предлагаем дома с участками в новой инвестиции недалеко от Варшавы. Современные, тщательно спроектированные секционные дома, обеспечивающие комфорт и уединение для всей семьи. Предложение Идеально подходит для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты с …
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Оставить заявку
Коттеджный поселок Комфортабельный дом с 3 спальнями и участком
Коттеджный поселок Комфортабельный дом с 3 спальнями и участком
Коттеджный поселок Комфортабельный дом с 3 спальнями и участком
Лящки, Польша
от
$302,777
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Остался 1 дом в продаже. ( Всего в комплексе 13 домов). Комфортабельный дом с 3 спальнями, большой гостиной, гаражом и участком 350 м2 дом - 122 м2; участок - 350 м2 Сдача - декабрь 2024 г. Жилой комплекс Spring Park – это сочетание прекрасного расположения и комфортного жилого про…
Агентство
LOCO REALE ESTATE
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти