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Очаровательная 5-комнатная вилла на Кипре/Кире

Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€446,149
;
21
Описание Описание
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О комплексе

ID ПРОЕКТА: 
CP-789


УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.


МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до моря -5000 м
Расстояние до города Лефкоша - 25 км
Аэропорт Эрджан - 15 км


ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 199 м² - 385,000 GBP


СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2024 г.


ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
Парковка


АКОМОДАЦИЯ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
 (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! 


О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

Дополнительно

  • Бассейн
  • Паркинг
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Вилла
Площадь, м² 209.0
Цена за м², EUR 2,135
Цена квартиры, EUR 441,737
Местонахождение новостройки
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

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Очаровательная 5-комнатная вилла на Кипре/Кире
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€446,149
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