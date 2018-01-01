Очаровательная 5-комнатная вилла на Кипре/Кире

ID ПРОЕКТА:

CP-789



УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:

35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.



МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения

Расстояние до моря -5000 м

Расстояние до города Лефкоша - 25 км

Аэропорт Эрджан - 15 км



ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:

4+1 - 199 м² - 385,000 GBP



СРОКИ:

Дата завершения строительства: июнь 2024 г.



ФАКУЛЬТЕТЫ:

Бассейн

Парковка



АКОМОДАЦИЯ

Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.

(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!



О СЕВЕРНОМ КИПРЕ

Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.