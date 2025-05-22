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  4. Квартира в новостройке NCP-149 This exceptional beachfront development in Esentepe offers a new standard of Mediterranean

Квартира в новостройке NCP-149 This exceptional beachfront development in Esentepe offers a new standard of Mediterranean

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$185,172
;
16
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27029
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Этот исключительный прибрежный проект в Эсентепе устанавливает новый стандарт жизни на Средиземноморье. Окружённый бирюзовыми водами моря и зелеными склонами Киренийских гор, комплекс предлагает ограниченное количество современных квартир с видом на море и доступом к полному курортному сервису.

Ключевые особенности:

  • Престижное расположение у моря в Эсентепе, Северный Кипр

  • Все лофты-пентхаусы с частными террасами на крыше, барбекю, мини-кухней и возможностью установки джакузи

  • Доступ к ухоженному частному пляжу и полному набору удобств комплекса

  • Идеально подходит для проживания, отдыха или инвестиций

Типы квартир:
Все дома спроектированы с акцентом на плавный переход между внутренним и наружным пространством и бесперебойный вид на море.

  • Студия

  • Апартаменты с 1 спальней

  • Апартаменты с 2 спальнями

Преимущества локации:

  • Прямой выход к пляжу

  • 15 минут до Кирении и объектов Эсентепе

  • Рядом с курортом Korineum Golf & Beach

  • 40 минут до аэропорта Эрджан

Удобства:

  • Частный пляж с обслуживанием

  • Несколько бассейнов

  • Тренажерный зал и фитнес-зоны на открытом воздухе

  • Спа, сауна, зона йоги под открытым небом

  • Ресторан и бар на пляже

  • Прогулочные дорожки, детские площадки, озеленённые зоны

  • Услуги по аренде и управлению недвижимостью

План оплаты:
35% первоначальный взнос и 65% в рассрочку на 36 месяцев без процентов.

О нас:
DevoDirect – ваша прямая связь с проверенными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 70.0 – 120.0
Цена за м², USD 2,115 – 2,645
Цена квартиры, USD 185,172 – 253,754
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 145.0
Цена за м², USD 3,074
Цена квартиры, USD 445,784

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-149 This exceptional beachfront development in Esentepe offers a new standard of Mediterranean
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$185,172
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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