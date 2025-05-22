Квартира в новостройке NCP-149 This exceptional beachfront development in Esentepe offers a new standard of Mediterranean

О проекте:

Этот исключительный прибрежный проект в Эсентепе устанавливает новый стандарт жизни на Средиземноморье. Окружённый бирюзовыми водами моря и зелеными склонами Киренийских гор, комплекс предлагает ограниченное количество современных квартир с видом на море и доступом к полному курортному сервису.

Ключевые особенности:

Престижное расположение у моря в Эсентепе, Северный Кипр

Все лофты-пентхаусы с частными террасами на крыше, барбекю, мини-кухней и возможностью установки джакузи

Доступ к ухоженному частному пляжу и полному набору удобств комплекса

Идеально подходит для проживания, отдыха или инвестиций

Типы квартир:

Все дома спроектированы с акцентом на плавный переход между внутренним и наружным пространством и бесперебойный вид на море.

Студия

Апартаменты с 1 спальней

Апартаменты с 2 спальнями

Преимущества локации:

Прямой выход к пляжу

15 минут до Кирении и объектов Эсентепе

Рядом с курортом Korineum Golf & Beach

40 минут до аэропорта Эрджан

Удобства:

Частный пляж с обслуживанием

Несколько бассейнов

Тренажерный зал и фитнес-зоны на открытом воздухе

Спа, сауна, зона йоги под открытым небом

Ресторан и бар на пляже

Прогулочные дорожки, детские площадки, озеленённые зоны

Услуги по аренде и управлению недвижимостью

План оплаты:

35% первоначальный взнос и 65% в рассрочку на 36 месяцев без процентов.

О нас:

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