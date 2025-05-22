Квартира в новостройке NCP-149 This exceptional beachfront development in Esentepe offers a new standard of Mediterranean

О проекте:
Этот исключительный прибрежный проект в Эсентепе устанавливает новый стандарт жизни на Средиземноморье. Окружённый бирюзовыми водами моря и зелеными склонами Киренийских гор, комплекс предлагает ограниченное количество современных квартир с видом на море и доступом к полному курортному сервису.
Ключевые особенности:
Престижное расположение у моря в Эсентепе, Северный Кипр
Все лофты-пентхаусы с частными террасами на крыше, барбекю, мини-кухней и возможностью установки джакузи
Доступ к ухоженному частному пляжу и полному набору удобств комплекса
Идеально подходит для проживания, отдыха или инвестиций
Типы квартир:
Все дома спроектированы с акцентом на плавный переход между внутренним и наружным пространством и бесперебойный вид на море.
Студия
Апартаменты с 1 спальней
Апартаменты с 2 спальнями
Преимущества локации:
Прямой выход к пляжу
15 минут до Кирении и объектов Эсентепе
Рядом с курортом Korineum Golf & Beach
40 минут до аэропорта Эрджан
Удобства:
Частный пляж с обслуживанием
Несколько бассейнов
Тренажерный зал и фитнес-зоны на открытом воздухе
Спа, сауна, зона йоги под открытым небом
Ресторан и бар на пляже
Прогулочные дорожки, детские площадки, озеленённые зоны
Услуги по аренде и управлению недвижимостью
План оплаты:
35% первоначальный взнос и 65% в рассрочку на 36 месяцев без процентов.
О нас:
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