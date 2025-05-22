Квартира в новостройке NCP-122 Salos is an exclusive seafront development featuring just 44 boutique residences

О проекте:
Salos — эксклюзивный прибрежный комплекс, состоящий всего из 44 бутик-резиденций с захватывающим видом на море и горы, прямым доступом к двум лагунам и оздоровительной инфраструктурой. Проект создан для уединённой и расслабленной жизни в уникальной средиземноморской локации.
Ключевые особенности:
Панорамный вид на море и горы
Пеший доступ к 2 лагунам и близлежащим пляжам
Лимитированное количество — всего 44 квартиры
Застройщик: Evergreen Developments Group (основан в 2003)
Доступные типы квартир:
Двухуровневый пентхаус 1+1
Преимущества локации:
Kantara Beachfront — нетронутое прибрежное место, рядом с природными достопримечательностями
Пешие маршруты, зоны для пикников, магазины и рестораны
Уединённый прибрежный образ жизни с удобным доступом к инфраструктуре
Удобства:
Общий бассейн
Тренажёрный зал / фитнес-центр
Сауна
Озеленённые зоны, пешеходные тропы и лагуны
План оплаты:
50% первоначальный взнос, 50% — в рассрочку на 12 месяцев без процентов.
О нас:
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