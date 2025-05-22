Квартира в новостройке NCP-122 Salos is an exclusive seafront development featuring just 44 boutique residences

О проекте:

Salos — эксклюзивный прибрежный комплекс, состоящий всего из 44 бутик-резиденций с захватывающим видом на море и горы, прямым доступом к двум лагунам и оздоровительной инфраструктурой. Проект создан для уединённой и расслабленной жизни в уникальной средиземноморской локации.

Ключевые особенности:

Панорамный вид на море и горы

Пеший доступ к 2 лагунам и близлежащим пляжам

Лимитированное количество — всего 44 квартиры

Застройщик: Evergreen Developments Group (основан в 2003)

Доступные типы квартир:

Двухуровневый пентхаус 1+1

Преимущества локации:

Kantara Beachfront — нетронутое прибрежное место, рядом с природными достопримечательностями

Пешие маршруты, зоны для пикников, магазины и рестораны

Уединённый прибрежный образ жизни с удобным доступом к инфраструктуре

Удобства:

Общий бассейн

Тренажёрный зал / фитнес-центр

Сауна

Озеленённые зоны, пешеходные тропы и лагуны

План оплаты:

50% первоначальный взнос, 50% — в рассрочку на 12 месяцев без процентов.

О нас:

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