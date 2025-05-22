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  4. Квартира в новостройке NCP-122 Salos is an exclusive seafront development featuring just 44 boutique residences

Квартира в новостройке NCP-122 Salos is an exclusive seafront development featuring just 44 boutique residences

Аканту, Северный Кипр
от
$231,320
;
7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 27023
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

О проекте:
Salos — эксклюзивный прибрежный комплекс, состоящий всего из 44 бутик-резиденций с захватывающим видом на море и горы, прямым доступом к двум лагунам и оздоровительной инфраструктурой. Проект создан для уединённой и расслабленной жизни в уникальной средиземноморской локации.

Ключевые особенности:

  • Панорамный вид на море и горы

  • Пеший доступ к 2 лагунам и близлежащим пляжам

  • Лимитированное количество — всего 44 квартиры

  • Застройщик: Evergreen Developments Group (основан в 2003)

Доступные типы квартир:

  • Двухуровневый пентхаус 1+1

Преимущества локации:

  • Kantara Beachfront — нетронутое прибрежное место, рядом с природными достопримечательностями

  • Пешие маршруты, зоны для пикников, магазины и рестораны

  • Уединённый прибрежный образ жизни с удобным доступом к инфраструктуре

Удобства:

  • Общий бассейн

  • Тренажёрный зал / фитнес-центр

  • Сауна

  • Озеленённые зоны, пешеходные тропы и лагуны

План оплаты:
50% первоначальный взнос, 50% — в рассрочку на 12 месяцев без процентов.

О нас:
DevoDirect — ваш прямой доступ к проверенным застройщикам по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 118.0
Цена за м², USD 1,961
Цена квартиры, USD 231,319

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

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Квартира в новостройке NCP-122 Salos is an exclusive seafront development featuring just 44 boutique residences
Аканту, Северный Кипр
от
$231,320
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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