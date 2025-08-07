Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefke District
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Lefke District, Северный Кипр

Lefke Belediyesi
137
Газивера
86
Лефка
48
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 383 м²
О проекте: Olympia Seaside — первый проект компании Olympia Construction на Кипре, располож…
$639,051
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Лефка, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефка, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
О проекте: Olympia Seaside — первый проект компании Olympia Construction на Кипре, располож…
$175,547
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Lefke District

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Lefke District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти