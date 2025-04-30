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Дома с садом в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
54
Trikomo
36
Erenkoy Karpaz Belediyesi
16
Айиа Триада
10
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3 объекта найдено
Вилла в Йиалусса, Северный Кипр
Вилла
Йиалусса, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
$184,323
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Вилла в Богази, Северный Кипр
Вилла
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
$248,260
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Вилла в Спатарико, Северный Кипр
Вилла
Спатарико, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
$147,458
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Типы недвижимости в Iskele District

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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