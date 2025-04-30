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Дома с гаражом в Iskele District, Северный Кипр

Iskele Belediyesi
54
Trikomo
36
Erenkoy Karpaz Belediyesi
16
Айиа Триада
10
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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Воколида, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Воколида, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
$362,152
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Особняк 8 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Особняк 8 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 527 м²
Прежде всего, мы хотели дать информацию об архитекторе, который спроектировал специальный пр…
$2,89 млн
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Типы недвижимости в Iskele District

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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