Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. İskele District
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Iskele District, Северный Кипр

;
Iskele Belediyesi
5
Trikomo
4
Таунхаус Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Уютный двухэтажный таунхаус 2+1 рядом с Long Beach 🌴🏖 Продаётся комфортный двухэтажный та…
$218,853
НДС
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Отдельностоящие дома с особым дизайном в развитом комплексе на Северном Кипре, в Искеле Реги…
$465,767
Оставить заявку
Таунхаус 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящие дома в Искеле, Дипкарпаз, на Северном Кипре Дипкарпаз – это девственный реги…
$132,441
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Таунхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Таунхаус с тремя спальнями 125 м2 с просторной террасой 43 м2 и собственным садом в 900 метр…
$222,973
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Йиалусса, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Йиалусса, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Объект 161 СРОЧНАЯ ‼️ ПРОДАЖА ГОТОВЫЙ ТАУНХАУС 3+1  /  3-х этажный ⠀ Доход с аренды 1…
$279,059
Оставить заявку
Таунхаус в Богази, Северный Кипр
Таунхаус
Богази, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 127 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в три этажа (3+1), три спальни, 4 сан.узла. На 1 этаже - гос…
$385,101
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти