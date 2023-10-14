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Таунхаусы в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с джакузи в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с джакузи
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Богаз. Проект расположился на озелен…
€175,000

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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