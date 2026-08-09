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Бунгало в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
4
Trikomo
4
Бунгало Удалить
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5 объектов найдено
Бунгало 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Стильные бунгало на полуострове Карпас на Северном Кипре Кипр, жемчужина Средиземноморья, – …
$140,368
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Бунгало 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящие дома в Искеле, Дипкарпаз, на Северном Кипре Дипкарпаз – это девственный реги…
$337,479
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Бунгало 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Стильные бунгало на полуострове Карпас на Северном Кипре Кипр, жемчужина Средиземноморья, – …
$186,768
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LDV InvestLDV Invest
Бунгало 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящие дома в Искеле, Дипкарпаз, на Северном Кипре Дипкарпаз – это девственный реги…
$249,642
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Бунгало 3 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Уютный дом с большим участком на Карпасе 🌿☀️ Продаётся полностью готовый к проживанию час…
$353,747
НДС
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Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с бассейном
Недорогая
Элитная
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