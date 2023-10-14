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Бунгало в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
ID: CP-709 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -700 M - Ра…
€482,873

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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