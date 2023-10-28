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Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Район Искеле
Дома
Дома в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
виллы
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18 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
1
2
230 м²
2
ID ПРОЕКТА: CP-787 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в…
€437,271
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Агиос Лаковос, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
453 м²
€562,600
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Агиос Лаковос, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
319 м²
€384,600
Рекомендовать
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Айос Илиас/Агиос - Илиас/Айилия, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
210 м²
€436,300
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
255 м²
1
Выбираете дом мечты с изумительными видами на море? Тогда это предложение для Вас. Представл…
€437,500
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Давлос, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
183 м²
2
Современная 5-комнатная вилла 183 м² в 100 метрах от пляжа. Вилла расположена в очень тихо…
€804,135
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
3
4
136 м²
3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни, 3 сан.узла. На …
€444,561
Рекомендовать
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
2
3
100 м²
3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в 2 этажа (2+1), две спальни, 3 сан.узла. На 1 этаже - гости…
€298,263
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
Вилла расположена в комплексе Sunrise, район Енибогазичи Жилая площадь 155 м2 Мебель и бытов…
€389,000
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с джакузи
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
5
1
60 м²
1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Богаз. Проект расположился на озелен…
€175,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
335 м²
ID: CP-709 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -700 M - Ра…
€480,234
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
5
1
395 м²
2
ID: CP-655 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расс…
€743,006
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
4
1
221 м²
ID: CP-655 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расс…
€470,571
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Агиа Триада/Айия - Триас, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
256 м²
€531,485
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Агиа Триада/Айия - Триас, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
115 м²
€165,233
1
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с гаражом, в центре города
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
190 м²
1
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
€342,614
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
158 м²
2
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных комплексов Северного Кипра, отлично подход…
€152,125
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
€315,731
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Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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