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Дома в Iskele District, Северный Кипр

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Iskele Belediyesi
55
Trikomo
34
Erenkoy Karpaz Belediyesi
9
Спатарико
5
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65 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Фламуди, Северный Кипр
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Вилла 6 комнат
Фламуди, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Расположен между горами и морем. Вилла 4+2 полностью меблирована на Северном Кипре - 495.000…
$571,355
НДС
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Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 42 м²
Описание объекта: Студия в жилом комплексе Royal Life Residence, Северный Кипр Комфортабель…
$92,554
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Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
магнолия Резиденция состоит из 5 отдельно стоящих вилл, 6 полуотдельных вилл и 36 квартир (с…
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Гастриа, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Гастриа, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла в 100 метрах от моря — Boğaz 🌊🏡 Предлагается к продаже двухэтажная вилла в живописн…
$382,949
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Дом 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 336 м²
Количество этажей 2
Виллы со стильным дизайном в Искеле, Северный Кипр Северный Кипр считается одной из самых бе…
$466,346
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Дом 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дом 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
Виллы со стильным дизайном в Искеле, Северный Кипр Северный Кипр считается одной из самых бе…
$381,556
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Вилла 4 комнаты в Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Представляем вам уникальный проект с великолепным видом на Средиземное море.   Виллу, кот…
$744,160
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Бунгало 2 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 2 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Стильные бунгало на полуострове Карпас на Северном Кипре Кипр, жемчужина Средиземноморья, – …
$140,368
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Дом 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Виллы рядом с пляжами в Искеле, Северный Кипр Кипр – третий по величине остров в Средиземном…
$518,911
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Royal Sun Elite Residence — первая линия у бассейна 🌴🏡 Предлагается к продаже…
$290,608
НДС
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Вилла 5 комнат в Гастриа, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Гастриа, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Вилла в 100 метрах от моря — Boğaz 🌊🏡 Предлагается к продаже двухэтажная вилла в живописн…
$411,320
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Просторная угловая вилла 3+1 в Sea Pearl Residence — рядом с бассейном и морем 🌊🏡 Продаёт…
$398,763
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Бунгало 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящие дома в Искеле, Дипкарпаз, на Северном Кипре Дипкарпаз – это девственный реги…
$337,479
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Виллы рядом с живописным пляжем в Газимагусе на Северном Кипре Газимагуса (Фамагуста), один …
$571,826
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Вилла 4 комнаты в Фламуди, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Фламуди, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Роскошная вилла с 4 спальнями, видом на море и собственной террасой на крыше | Kantara, Татл…
$599,639
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Вилла 6 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Количество этажей 2
Виллы со стильным дизайном в Искеле, Северный Кипр Северный Кипр считается одной из самых бе…
$877,766
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Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 200 м²
Описание объекта: Предлагается современная полувилла в одном из самых популярных жилых компл…
$854,508
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Nils Ott Real Estates
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Дуплекс 4 комнаты в Монарга, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Монарга, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/12
Апартаменты Duplex в резиденции Абелия (Богаз)Удивительный вид и местоположениеКвартира ДУПЛ…
$254,270
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Дуплекс 4 комнаты в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Готовая сдвоенная вилла с видом на море и горы недалеко от популярной набережной Северного К…
$512,833
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Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Премиальная одноэтажная вилла с панорамным видом на море в районе Boğaz 🌊🏡 Представляем э…
$1,06 млн
НДС
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Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 120 м²
Описание объекта: Таунхаус 2+2 в жилом комплексе Royal Sun Residence, Северный Кипр Комфорт…
$210,341
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Стильные бунгало на полуострове Карпас на Северном Кипре Кипр, жемчужина Средиземноморья, – …
$186,768
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Таунхаус 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Уютный двухэтажный таунхаус 2+1 рядом с Long Beach 🌴🏖 Продаётся комфортный двухэтажный та…
$218,853
НДС
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Вилла 5 комнат в Айос Илиас, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Айос Илиас, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла 3+2 с садом и видом на море — Hilltop Complex 🌴🌊 Продаётся стильная полу…
$346,420
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Вилла 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла 3+1 в Sea Pearl Residence — всего 400 метров до моря 🌊🏡 Продаётся уютна…
$383,426
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Таунхаус 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Таунхаус 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 2
Отдельностоящие дома с особым дизайном в развитом комплексе на Северном Кипре, в Искеле Реги…
$465,767
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Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 250 м²
Описание объекта: Вилла 3+1 в комплексе La Isla Villas, Северный Кипр Современная и простор…
$460,121
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало 3 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Бунгало 3 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Отдельностоящие дома в Искеле, Дипкарпаз, на Северном Кипре Дипкарпаз – это девственный реги…
$249,642
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Вилла в Trikomo, Северный Кипр
Вилла
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 46 м²
Описание объекта: Квартира-студия в комплексе Royal Sun, Северный Кипр Компактная и функцио…
$92,576
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 комнаты в Trikomo, Северный Кипр
Дом 4 комнаты
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на пристань для яхт на Северном Кипре, Ениэренкёй Виллы находятся в поселке Ен…
$709,850
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Типы недвижимости в Iskele District

виллы
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Iskele District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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