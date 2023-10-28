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Дома в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

виллы
13
18 объектов найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА:   CP-787   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в…
€437,271
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Агиос Лаковос, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Агиос Лаковос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
€562,600
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Агиос Лаковос, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Агиос Лаковос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 319 м²
€384,600
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Айос Илиас/Агиос - Илиас/Айилия, Турецкая Республика Северного Кипра
Дом 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Айос Илиас/Агиос - Илиас/Айилия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
€436,300
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с садом
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 1
Выбираете дом мечты с изумительными видами на море? Тогда это предложение для Вас. Представл…
€437,500
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря в Давлос, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни с террасой, с водоснабжением, у моря
Давлос, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Современная 5-комнатная вилла 183 м² в 100 метрах от пляжа. Вилла расположена в очень тихо…
€804,135
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни,  3 сан.узла. На …
€444,561
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Авголида, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в 2 этажа (2+1), две спальни, 3 сан.узла. На 1 этаже - гости…
€298,263
Вилла 3 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Вилла расположена в комплексе Sunrise, район Енибогазичи Жилая площадь 155 м2 Мебель и бытов…
€389,000
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с джакузи в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Таунхаус 5 комнат с парковкой, с бассейном, с джакузи
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Богаз. Проект расположился на озелен…
€175,000
Бунгало 3 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Бунгало 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
ID: CP-709 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -700 M - Ра…
€480,234
Вилла 4 спальни в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 395 м²
Количество этажей 2
ID: CP-655   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расс…
€743,006
Вилла 3 спальни в Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Ватилакас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 221 м²
ID: CP-655   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расс…
€470,571
Вилла 3 спальни в Агиа Триада/Айия - Триас, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Агиа Триада/Айия - Триас, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
€531,485
Вилла 2 спальни в Агиа Триада/Айия - Триас, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 2 спальни
Агиа Триада/Айия - Триас, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€165,233
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с гаражом, в центре города в Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с гаражом, в центре города
Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Our detached houses are located in Famagusta- Mutluyaka region, the first phase of our proje…
€342,614
Вилла 3 спальни в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни
Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла находится в одном из излюбленных  комплексов Северного Кипра, отлично подход…
€152,125
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном в Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с общественным бассейном
Монарга, Турецкая Республика Северного Кипра
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€315,731

Параметры недвижимости в Район Искеле, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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