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Виллы с бассейном в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
20
Спатарико
7
Богази
3
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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Богази, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Богази, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Ваш уютный дом мечты в живописном Боазе! Представляем уникальный проект из трёх частных в…
$440,424
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Вилла в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Вилла
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Площадь 143 м²
Шикарные виллы в элитном комплексе, расположенном всего в 600 метрах от живописного берега м…
$341,967
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Вилла 5 комнат в Trikomo, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Trikomo, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Характеристики виллы Площадь участка 850 м2 - достаточно для создания своего сада или …
$339,756
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Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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