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Виллы с видом на горы в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

Trikomo
20
Спатарико
7
Богази
3
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2 объекта найдено
Вилла в Патрики, Северный Кипр
Вилла
Патрики, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Смежная вилла со своим бассейном, апартаменты в 3 этажа (3+1), три спальни,  3 сан.узла. На …
$469,913
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Вилла в Патрики, Северный Кипр
Вилла
Патрики, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
Вилла на 4 хозяина, апартаменты в 2 этажа (2+1), две спальни, 3 сан.узла. На 1 этаже - гости…
$315,272
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Параметры недвижимости в Iskele Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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