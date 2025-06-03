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Виллы с садом в Кирениях, Северный Кипр

Кирения
30
Girne Belediyesi
134
Catalkoy Esentepe Belediyesi
62
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
48
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115 объектов найдено
Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
$390,856
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
$600,114
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
$168,369
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Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
$541,185
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Вилла в Агиос Георгиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Георгиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
$120,263
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Вилла в Темплос, Северный Кипр
Вилла
Темплос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 15 748 м²
$192,301
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Площадь 185 м²
$264,519
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
$1,50 млн
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
$270,472
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
$227,298
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
$113,048
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Вилла в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Вилла
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
$541,185
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
$156,336
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$420,802
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
$239,324
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
$144,196
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
$264,459
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Вилла 5 комнат в Кирения, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Трехэтажные виллы премиум класс в престижном районе Гирне на острове Север…
$717,731
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Вилла в Karavas, Северный Кипр
Вилла
Karavas, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 480 м²
$180,395
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
$420,922
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Вилла в Беллапаис, Северный Кипр
Вилла
Беллапаис, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
$661,449
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
$222,487
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Вилла 5 комнат в Кирения, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Кирения, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Этаж 2/5
Что вы получаете: Эксклюзивные частные виллы с планировкой 4+1 и захватывающими видами на мо…
$595,327
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Вилла в Василия, Северный Кипр
Вилла
Василия, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
$144,256
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
$252,292
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Вилла в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Вилла
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
$227,298
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Вилла 4 комнаты в Василия, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Василия, Северный Кипр
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 3
Представляем виллы в новом комплексе в Каршияке (Гирне). Комплекс вилл состоит из отдельност…
Цена по запросу
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Вилла в Казафани, Северный Кипр
Вилла
Казафани, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
$299,456
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Вилла в Агридаки, Северный Кипр
Вилла
Агридаки, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
$210,461
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Вилла в Тримити, Северный Кипр
Вилла
Тримити, Северный Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$342,751
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Параметры недвижимости в Кирениях, Северный Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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