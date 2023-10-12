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Realting.com
Турецкая Республика Северного Кипра
Жилая
Кирения
Виллы
Виллы с видом на горы в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Кирения
121
Agios Epiktitos
33
Вилла
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40 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
493 м²
2
Современные Виллы с Видом на Море и Горы в Центре Кирении, Северный Кипр Район Юкары Зейтинл…
€707,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
5
5
484 м²
2
Новые Виллы Рядом с Морем в Лапте, Гирне. Виллы на Северном Кипре в Гирне находятся в проект…
€1,28 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
312 м²
2
Современные Отдельные Виллы с Частным Садом и Бассейном в Гирне, Северный Кипр Роскошные вил…
€701,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
220 м²
2
Элитные Дома в Стильном Комплексе на Шоссе в Кирении, Северный Кипр Роскошные дома в Лапте, …
€638,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
310 м²
2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном в Эксклюзивном Месте Гирне на Северном Кипре Гирне (Кире…
€638,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5
2
235 м²
Вилла в Престижном Жилом Районе в Гирне на Северном Кипре Расположенный на северном побережь…
€464,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
250 м²
Вилла в Престижном Жилом Районе в Гирне на Северном Кипре Расположенный на северном побережь…
€406,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
6
5
442 м²
Роскошные Виллы с Уникальным Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне – город с богатым…
€868,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
377 м²
Роскошные Виллы с Уникальным Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне – город с богатым…
€729,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мотидес, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
265 м²
2
Отдельные Трехэтажные Виллы с Бассейнами в Шаговой Доступности от Моря в Гирне, Северный Кип…
€370,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
189 м²
1/2
Шикарная Отдельная Вилла с Видом на Море и Личным Бассейном в Гирне, Чаталкёй Гирне, популяр…
€754,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
242 м²
2
Новые Отдельные Дома в Гирне, Северный Кипр, с Возможностью Достройки Бассейна Гирне находит…
€464,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
5
2
255 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Большим Бассейном в Гирне, Северный Кипр Расположе…
€545,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
255 м²
Отдельные и Сдвоенные Виллы в Комплексе с Большим Бассейном в Гирне, Северный Кипр Расположе…
€522,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
5
5
330 м²
2
Роскошные Виллы с Открытым Видом на Море в Гирне на Северном Кипре Гирне, жемчужина Средизем…
€870,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
4
4
210 м²
Новые и Просторные Виллы в Хорошем Месте в Гирне на Северном Кипре Гирне – это развитый сред…
€452,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
5
5
350 м²
3
Виллы с Личными Бассейнами в Жилом Комплексе в 1 км от Пляжа в Гирне, Северный Кипр Трехэтаж…
€649,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
6
6
1 021 м²
3
Виллы с Видом на Море в Проекте Вилл в Гирне, Алсанджак Гирне является столицей образования …
€1,89 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Agios Georgios, Турецкая Республика Северного Кипра
5
5
353 м²
3
Виллы с Видом на Море в Проекте Вилл в Гирне, Алсанджак Гирне является столицей образования …
€725,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
5
3
290 м²
2
Виллы в Шаговой Доступности от Моря в Гирне на Кипре. Виллы находятся в Гирне на Северном Ки…
€487,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
8
7
725 м²
Просторные Виллы с Открытым Видом на Море в Районе Лапта, Гирне, на Северном Кипре Гирне, ра…
€1,86 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Ларнакас тис Лапитиоу, Турецкая Республика Северного Кипра
7
7
611 м²
Просторные Виллы с Открытым Видом на Море в Районе Лапта, Гирне, на Северном Кипре Гирне, ра…
€1,51 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
6
5
970 м²
Виллы с Видом на Море в Гирне, Северный Кипр, с Частными Бассейнами во Дворе Гирне, Зейтинли…
€2,55 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
5
4
578 м²
Виллы с Видом на Море в Гирне, Северный Кипр, с Частными Бассейнами во Дворе Гирне, Зейтинли…
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4
2
182 м²
2
СОВРЕМЕННЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС на КИПРЕ в Эсентепе Ваш конечный путь к жизни мечты. Смежны…
€395,354
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
220 м²
2
Комплекс вилл в районе Лапта на Северном кипре Вашему вниманию предлагается одна из 3-х …
€298,975
Рекомендовать
Вилла с балконом, с мебелью, с видом на море
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Комплекс расположен на 80 га земли в живописном районе ТАТЛЫСУ на первой береговой линии. …
€244,337
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3
4
299 м²
2
Experience the Epitome of Luxury Coastal Living in this Exquisite Duplex Villa Crafted wi…
€1,68 млн
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Agios Epiktitos, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
325 м²
2
Let Every Day Feel Like a Vacation Exquisitely Designed Villa Above the Mediterranean Sea…
€710,860
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Лапитос, Турецкая Республика Северного Кипра
4
3
4 000 м²
2
OLIMPOS VILLAS - Почувствуй бриз Средиземного моря 160 м2 - 3 + 1 Частный сад и терраса В…
€331
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Параметры недвижимости в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
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