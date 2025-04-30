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Виллы с видом на море в Gazimagusa District, Северный Кипр

Фамагуста
4
Gazimagusa Belediyesi
20
Yenibogazici Belediyesi
7
Агиос Сергиос
7
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9 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
О вилле: Casa del Mare предлагает эксклюзивные роскошные виллы, спроектированные для соче…
$2,74 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
$444,576
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Вилла 4 комнаты в Аканту, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$1,53 млн
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Вилла 8 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 8 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 803 м²
О Виллах Три великолепные виллы предлагают варианты с 7, 5 и 2 спальнями, разработанные д…
$5,46 млн
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
О Виллах Три великолепные виллы предлагают варианты с 7, 5 и 2 спальнями, разработанные д…
$632,052
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Вилла 5 комнат в Аканту, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Аканту, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 567 м²
Количество этажей 3
Cliffside Villas с захватывающим видом на море Блок A, вилла 4+1 567 м2 с бассейном 40 м2…
$2,80 млн
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Вилла 6 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
О Виллах Три великолепные виллы предлагают варианты с 7, 5 и 2 спальнями, разработанные д…
$2,42 млн
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Вилла 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
About Project • 100m to “The Cove” Beach • 1 km to Korineum Golf Course • Communal Infini…
Цена по запросу
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
$348,764
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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