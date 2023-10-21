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Виллы в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

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5 объектов найдено
Вилла в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 2+1 в виллах на двух хозяев на С…
€578,035
Вилла в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает двухуровневые апартаменты 2+1 в вилле на двух хозяев на Се…
€306,359
Вилла в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые виллы 3+1 на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фа…
€346,821
Вилла в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые виллы на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагу…
€867,053
Вилла в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Компания Stay Property предлагает новые виллы на Северном Кипре в регионе Газимагуса (Фамагу…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Турецкая Республика Северного Кипра

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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