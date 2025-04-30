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Виллы с видом на горы в Gazimagusa District, Северный Кипр

Фамагуста
4
Gazimagusa Belediyesi
20
Yenibogazici Belediyesi
7
Агиос Сергиос
7
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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 5 комнат
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 347 м²
О вилле: Casa del Mare предлагает эксклюзивные роскошные виллы, спроектированные для соче…
$2,74 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
$444,576
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Вилла в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Вилла
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
$348,764
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Параметры недвижимости в Gazimagusa District, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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