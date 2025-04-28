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Квартиры с видом на горы в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
100
Калограя
14
Agios Epiktitos
13
Калограя
4
Квартира Удалить
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49 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2
Имеет 53,75 квадратных метра со спальней 13,3 квадратных метра, плюс терраса 11,5 квадратных…
$104,089
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Квартира 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Esentepe, район с великолепным бирюзово-голубым морем, который действительно довольно теплый…
$135,280
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ÖVENÇOĞLU GROUP
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Esentepe region Located only 200 meters t…
Цена по запросу
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Пентхаус в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$253,387
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Kвартира на первом этаже расположена в исключительно ухоженном жилом комплексе. В застройке …
$185,047
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
$332,993
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Квартира 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
$74,881
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Квартира 2 спальни в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$230,289
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 70 м²
Этаж 1
Квартира 2+1(с двумя спальнями и гостиная соединённая с кухней) новый ремонт в квартире, 70м…
$72,158
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира 2+1(с двумя спальнями и гостиная соединённая с кухней) новый ремонт в квартире, 70м…
$72,158
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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Квартира 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Квартира с 3 спальнями великолепно расположена на берегу моря с захватывающим видом на Среди…
$354,784
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
• Свободный доступ к пляжу  • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с превосходным видом на мо…
$208,062
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
О проекте • Доступ к Cove Beach • 1 км до поля для гольфа Korineum • Общий плавательный басс…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Введение: Добро пожаловать в Casa del Mare, новейший роскошный проект от NorthernLAND, ра…
$194,882
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Детали Апартаментов: Эти элегантные апартаменты с одной спальней предлагают: 75 …
$113,640
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Квартира 1 спальня в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА:  CP-792 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в расср…
$139,865
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Однокомнатные апартаменты Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрджан, 82 к…
$127,104
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
About Project • High quality construction materials • 1 & 2 bedroom ground floor and penth…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
$88,394
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Пентхаус 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные апартаменты с панорамным видом на море в Эсентепе, Северный Кипр Почему вам …
$191,357
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Пентхаус 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА:  CP-792 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в расср…
$285,812
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
$130,447
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/2
$119,695
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$82,380
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 120 м²
$90,077
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Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 3
Гольф-курорт Golf Resort от Kayim Development Group – это новый уровень роскошной жизни в жи…
$305,366
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Квартира 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
New premium class project on the coast of Northern Cyprus Property within walking distanc…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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