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Квартиры с гаражом в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
100
Калограя
14
Agios Epiktitos
13
Калограя
4
Квартира Удалить
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19 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2
Имеет 53,75 квадратных метра со спальней 13,3 квадратных метра, плюс терраса 11,5 квадратных…
$104,089
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Esentepe region Located only 200 meters t…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
• Свободный доступ к пляжу  • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с превосходным видом на мо…
$208,062
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Однокомнатные апартаменты Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрджан, 82 к…
$127,104
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Пентхаус 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные апартаменты с панорамным видом на море в Эсентепе, Северный Кипр Почему вам …
$191,357
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Новый проект в районе Эсентепе, премиум класса на 1й линии Средиземноморского побережья. Рас…
$130,447
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/2
$119,695
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 120 м²
$90,077
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Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 112 м²
• 200m до пляжа  • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с видом на море • Высококачественн…
$161,800
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Этаж 1/2
$234,514
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
$120,984
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/2
$271,603
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Имеет 55 квадратных метра   Существует множество элементов дизайна интерьера, которые …
$167,717
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Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Участок идеально расположен на берегу моря с видом на море и горы со всех уголков застройки.…
$207,363
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Люкс Пентхаус 2+1 с видом на море Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрдж…
$306,368
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Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Потрясающий комплекс вилл на Северном Кипре Проект находится в Эсентепе, Кирения Идеал…
$101,776
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
Имеет 53,75 квадратных метра со спальней 13,3 квадратных метра, плюс терраса 11,5 квадратных…
$131,572
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/2
$126,663
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Квартира 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
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$334,461
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Типы недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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