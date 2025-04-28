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Квартиры с бассейном в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
100
Калограя
14
Agios Epiktitos
13
Калограя
4
Квартира Удалить
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27 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1
Представляем квартиру 2+1, общей площадью 70 м2 в строящемся комплексе Бахчели. Квартира с т…
Цена по запросу
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 43 м²
Комплекс расположен на 80 га земли в живописном районе Татлысу на первой береговой линии. Ко…
$279,662
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 55 м²
Комплекс роскошных апартаментов на берегу моря в Эсентепе представляет собой воплощение изыс…
$156,539
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в одном из самых инвестиционно-привлекательны…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 37 м²
Этаж 1
В районе Бахчели полным ходом идет строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятн…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1
Первый эко-комплекс на Северном Кипре с уникальной оздоровительной концепцией, включающей в …
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 49 м²
Новый жилой комплекс – ваш вход в магию морской жизни, расположенные на живописном холме и н…
$186,642
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 93 м²
Эсентепе, что означает "ветреный холм", — это живописная деревня на северном побережье, расп…
$325,057
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманиюновый, масштабныйпроект в Эсентепе  Комплекс включает 988 объект…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Однокомнатные апартаменты Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрджан, 82 к…
$127,104
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс в восточной Кирении, район Бахчели предлагает Вам Багамские острова. Пр…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$82,380
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Площадь 120 м²
$90,077
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Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$190,000
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1
Новый проект расположен в самом сердце Эсентепе, состоящий из 522 квартир, от студий до 1-, …
Цена по запросу
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 88 м²
Новый проект строится в районе Эсентепе,  Кирения. Общая площадь: 5.504 м2 3-x этажные блоки…
$294,774
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Hayat
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 45 м²
Проект находится в привлекательном районе Эсентепе на первой береговой линии! Район славитьс…
$116,682
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Квартира в Калограя, Северный Кипр
Квартира
Калограя, Северный Кипр
Площадь 65 м²
Уютная и стильная квартира 1+1 Loft в живописном комплексе у моря, расположенном в престижно…
$150,518
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Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 39 м²
Современный жилой комплекс предлагающий  апартаменты в районе Эсентепе. Расстояние до моря 1…
$140,884
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Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Люкс Пентхаус 2+1 с видом на море Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрдж…
$306,368
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Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1
Представляем вам новый жилой комплекс на завершающей стадии строительства в районе Эсентепе.…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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