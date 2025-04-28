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Квартиры с садом в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
100
Калограя
14
Agios Epiktitos
13
Калограя
4
Квартира Удалить
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12 объектов найдено
Квартира 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Esentepe, район с великолепным бирюзово-голубым морем, который действительно довольно теплый…
$135,280
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
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Квартира 2 спальни в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$230,289
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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Пентхаус 2 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1
Новый проект расположен прямо на берегу моря в районе Бахчели. Комплекс спроектирован таким …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$82,380
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Квартира 1 спальня в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
$42,032
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Пентхаус 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$190,000
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Квартира 3 комнаты в Калограя, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Калограя, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с бассейнами и спа в 350 метрах от моря, Бахчели, Северный Кипр Предлагают…
$291,175
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Квартира 1 спальня в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
$51,726
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Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
$106,433
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Типы недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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