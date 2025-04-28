Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

Агиос Амвросиос
100
Калограя
14
Agios Epiktitos
13
Калограя
4
Квартира Удалить
Очистить
72 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Bahçeli-Esentepe Испытайте все прелести прибрежной жизни в этой полностью меблированной к…
$187,353
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2
Имеет 53,75 квадратных метра со спальней 13,3 квадратных метра, плюс терраса 11,5 квадратных…
$104,089
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Esentepe, район с великолепным бирюзово-голубым морем, который действительно довольно теплый…
$135,280
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ÖVENÇOĞLU GROUP
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Пентхаус 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Beachfront apartments for sale in North Cyprus, Esentepe region Located only 200 meters t…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
О квартирах Делюкс апартаменты 1+1 в La Casalia предлагают идеальное сочетание роскоши, к…
$279,352
Оставить заявку
Пентхаус в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Пентхаус
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
$253,387
Оставить заявку
Студия 1 комната в Харкея, Северный Кипр
Студия 1 комната
Харкея, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 2/2
Студия Пентхаус с видом на Средиземное море Предоставляется рассрочка до 3 лет Комплек…
$162,400
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2
Kвартира на первом этаже расположена в исключительно ухоженном жилом комплексе. В застройке …
$185,047
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/2
$332,993
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Brand new project in Girne Esentepe Region!! In our project located in Girne Esentepe region…
$159,968
Оставить заявку
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 1/2
Эсентепе-великолепный средиземноморский курорт с его уникальной природной красотой, историче…
$155,049
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
$74,881
Оставить заявку
Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 55 м²
Комплекс роскошных апартаментов на берегу моря в Эсентепе представляет собой воплощение изыс…
$156,539
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 2 спальни в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
$230,289
Оставить заявку
Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 70 м²
Этаж 1
Квартира 2+1(с двумя спальнями и гостиная соединённая с кухней) новый ремонт в квартире, 70м…
$72,158
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Квартира 2+1(с двумя спальнями и гостиная соединённая с кухней) новый ремонт в квартире, 70м…
$72,158
Оставить заявку
Студия 1 комната в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Студия 1 комната
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
О квартирах-студиях Grand Studio Apartments в La Casalia предлагают 48 м² современного ко…
$206,113
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Agios Epiktitos, Северный Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Epiktitos, Северный Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
$78,171
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Испытайте настоящее побережное великолепие в Ultramarine Nuance прямо на пляже Введение …
$185,067
Оставить заявку
Квартира в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 49 м²
Новый жилой комплекс – ваш вход в магию морской жизни, расположенные на живописном холме и н…
$186,642
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 4 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 4 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/2
Квартира с 3 спальнями великолепно расположена на берегу моря с захватывающим видом на Среди…
$354,784
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
• Свободный доступ к пляжу  • 1 km до Гольф Клуба • Бассейн с превосходным видом на мо…
$208,062
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Детали Недвижимости: Этот потрясающий 2-спальный апартамент в Эсентепе, Sun Valley, предл…
$413,901
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Испытайте настоящее побережное великолепие в Ultramarine Nuance прямо на пляже Введение …
$317,704
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 3 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
О проекте • Доступ к Cove Beach • 1 км до поля для гольфа Korineum • Общий плавательный басс…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Введение: Добро пожаловать в Casa del Mare, новейший роскошный проект от NorthernLAND, ра…
$194,882
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Детали Апартаментов: Эти элегантные апартаменты с одной спальней предлагают: 75 …
$113,640
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА:  CP-792 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в расср…
$139,865
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Квартира 2 комнаты
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Однокомнатные апартаменты Расположение район Эсентепе Расстояние 54 км от ап. Эрджан, 82 к…
$127,104
Оставить заявку

Типы недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Catalkoy Esentepe Belediyesi, Северный Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти