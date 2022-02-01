Купить дом у моря и наслаждаться теплыми лучами южного солнца в любое время года — что может быть лучше? Однако жилье на побережье стоит, как правило, значительно дороже городских аналогов и многим покупателям кажется недоступным. Именно поэтому мы решили сделать подборку самых дешевых домов в Греции, которые требуют ремонта. Зато — расположение отличное.

Однокомнатный таунхаус за €21,000

Таунхаус 1 комната с видом на горы Kastelli, Греция €21,000 в месяц 1 Количество комнат Количество этажей 1

На греческом острове Крит выставлен на продажу двухуровненый таунхаус площадью 80 квадратных метров. Продавец указывает, что оба этажа, по сути, состоят из одной комнаты. В объявлении написано, что это кладовые, но при желании таунхаус может стать жилым.

Фотографий внутри дома в объявлении нет, но, скорее всего, недвижимость требует ремонта. Одно окно закрыто деревянными ставнями, второе — решеткой; ни в первом, ни во втором нет остекления. Крыши на втором уровне также нет. Зато на участке высажены красивые растения, которые устилают стены этого дома. Пожалуй, это придает объекту немного очарования.

По словам продавца, из окон таунхауса открывается вид на горы. Недалеко от дома есть церковь и небольшая площадь. Судя по карте, до побережья можно легко добраться на машине.

Дом с видом на море за €24,000

Дом 1 спальня с садом Kallirachi, Греция €24,000 в месяц 1 ванных комнат

В Калирачи за €24,000 выставлен на продажу аутентичный дом 1930 года постройки. Жилье состоит из спальни, гостиной, кухни и ванной комнаты. В объявлении указано, что объект нуждается в ремонте, и, судя по фотографиям, новому собственнику действительно придется вложиться. Из хороших новостей — здесь есть окна и крыша, и даже собственная небольшая терраса. С этой же террасы открывается отличный вид на море и горы — и это самое главное преимущество данного объекта недвижимости.

Общая площадь земельного участка — 10 соток. Дом расположен в обжитом районе малоэтажной застройки.



Дом в Авду за €17,000

Коттедж 2 комнаты под аренду Avdou, Греция €17,000 в месяц 2 Количество комнат Количество этажей 1

В традиционной деревушке муниципалитета Херсонисос всего за €17,000 выставлен на продажу небольшой двухровневый дом. Судя по вывеске на фасаде здания, какое-то время в этом здании работало кафе, но дом можно использовать и как жилой. По словам риэлтора, у будущего собственника есть возможность «преобразовать дом в очень уютную резиденцию и использовать как постоянный дом или для сдачи в аренду».

Конечно, здесь придется сделать ремонт — видно, что в здании выбито окно, входная дверь не слишком уверенно держится на петлях, да и фасад по-хорошему нужно оштукатурить. Фотографий внутри здания нет, но там, скорее всего, также понадобятся дополнительные финансовые вложения.

Общая площадь дома — 50 квадратных метров. Он расположен недалеко от центральной площади города. Вся необходимая инфраструктура рядом: кафе, таверны и продуктовый магазин. В 25 минутах езды находится порт Херсонесоса, где есть магазины, таверны, рестораны и услуги, которые работают круглый год. Аэропорт Ираклиона находится в 30 минутах езды.