Швейцарская ассоциация арендаторов проведет референдум против «заоблачной арендной платы и доходности». Такое решение связано с недавним повышением базовой процентной ставки — оно, как считается, приведет к чрезмерному повышению арендных ставок.

«Взрыв арендной платы и сборов, а также массовое давление на вакантное жилье в некоторых регионах очень беспокоят нас... мы стоим на пороге социального кризиса», — заявил президент ассоциации Карло Соммаруга.

Дело в том, что 1 июня 2023 года показатель, который используется для расчета снижения и повышения арендной платы в Швейцарии, вырос на 0,25 процентных пункта. Благодаря этому, арендодатели смогли повысить арендную плату до 3% примерно для 50% арендаторов в стране, включая тех, с кем договоры аренды уже были согласованы.

Хотя точное содержание референдума пока не разглашается, ассоциация заявила, что его целью будет «обеспечение регулярного контроля арендной платы в будущем». Вероятно, инициатива будет направлена на то, чтобы гарантировать соответствие рыночных цен максимальным затратам на аренду. На эту проблему ассоциация обратила внимание в сентябре 2022 года: тогда эксперты заявили, что арендаторы платят на 14 млрд франков в год больше, чем должны.