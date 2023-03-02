«Швейцария — это вообще один большой плюс». Личный опыт: как переехать в Швейцарию, получить гражданство и арендовать жилье

Героиня нашего сегодняшнего материала переехала в Швейцарию и уже давно там живет. Мы узнали у нее много интересных подробностей: какие есть варианты переезда в Швейцарию, как иностранцу получить швейцарское гражданство, сколько стоит жизнь в стране и т.д.

Немного «сухих» фактов. Швейцария состоит из 26 кантонов (крупнейшая государственно-территориальная единица в Швейцарии со своей конституцией и законами). В стране 4 государственных языка: французский, немецкий, итальянский и ретороманский. Примечательно, что эмиграция — это основной прирост населения Швейцарии.

О переезде в Швейцарию и о том, как там устроена жизнь, нам рассказала Ирина .

«Получить гражданство Швейцарии довольно сложно. В этом деле нет никаких гарантий»

— Я из Москвы, много лет работала в косметических корпорациях, а сейчас работаю сотрудником СПА в самом дорогом историческом отеле в Цюрихе.

Мы переехали в деревню недалеко от Цюриха в 2014 году, и так там и живем все это время. Мне всегда нравилась Швейцария, поэтому, когда у мужа появилась возможность по работе переехать, отказываться от этого мы не стали.

Мы пошли самым сложным путем. Вернее, пошел мой муж, а я паровозиком, как член семьи. Он получил рабочую визу. Ее выдают специалистам, которых в самой Швейцарии не хватает. Сначала ищут в Евросоюзе, потом обращают внимание на страны третьего мира (США, кстати, в этом же списке). Годовая квота меняется; когда муж подавал документы, она составляла 3500 человек.

Фирме, которая пригласила Егора, надо было доказать властям, что им нужен именно этот специалист и что никакой другой с задачами не справится. Муж писал реальный бизнес-план, который прилагался ко всем документам. Егор должен был показать готовность интегрироваться в общество и знать немецкий язык. А платить ему должны были не меньше, чем местному сотруднику.

Мы собрали тонны бумаг — количество документов превышало все границы разумного. Сначала документы в посольство подал муж, и мы сели ждать решения нашей судьбы. Волновались ужасно, так как в этом деле гарантий нет. Я сейчас не вспомню, сколько времени рассматривались документы, но в итоге визу на въезд Егор получил. Получается, с подготовкой, получением документов, визами и так далее процесс переезда занял у нас 2 года.

На работу в Швейцарию. В стране смягчили условия для трудоустройства иностранцев

— В целом, есть несколько способов переехать в Швейцарию:

Поступить в университет. При этом вам выдают учебную визу, с которой можно работать. Но после учебы виза заканчивается, и если нет работы, то придется уехать.

Выйти замуж или жениться. Через 5 лет после этого можно будет получить гражданство.

Найти работу в швейцарской компании, как сделал мой муж.

Получить статус беженца.

Вариант для состоятельных иностранцев — получить вид на жительство за уплату аккордного налога. Налог составляет от 450,000 евро в зависимости от кантона (это 26 регионов страны). Помимо самого инвестора, получить ВНЖ могут супруг/супруга и дети до 18 лет. Чтобы поддерживать статус ВНЖ, налог нужно уплачивать ежегодно.

Что касается получения гражданства Швейцарии, иностранцам в этом плане приходится непросто. Для получения паспорта есть 3 способа:

Иметь одного или обоих родителей-швейцарцев. Кстати, просто родиться в Конфедерации недостаточно, это — не основание для получения гражданства.

Быть в браке со швейцарским гражданином более трех лет и прожить в Швейцарии более пяти лет. Это самый простой и быстрый способ.

Прожить в стране 10 лет. А потом можно подавать ходатайство по месту прописки.

Процедура получения гражданства сложна и варьируется от кантона и общины — все решается на местном уровне.

Сначала власти общины вдумчиво поверяют, насколько кандидат социализирован и законопослушен. Затем, если все хорошо, документы отправятся в Государственный Секретариат по миграции для проверки благонадёжности, что бы это ни значило. Дальше соискателя ждет экзамен по одному из официальных языков и, возможно, вопросы о стране и ее устройстве. В заключении, в некоторых кантонах проводится общее собрание. А потом эти люди решают, достоин ли кандидат паспорта.

Времени эта история отнимает тоже немало, от 2 до 4 лет. И стоит довольно дорого: тарифы зависят от кантона, но несколько тысяч франков заплатить придется.

Кстати, при этом гарантий нет никаких. Могут и отказать. Например, девушке, прожившей в Швейцарии 25 лет, отказали в натурализации, потому что она не знала о местном виде борьбы (швинген). Апелляция успехом не увенчалась.

«Большинство людей в Швейцарии жилье снимают»

— Швейцария — это страна с очень высоким уровнем жизни и за это надо платить. Цены на продукты, рестораны и гостиницы значительно выше, чем в соседних странах. Средняя семья в Швейцарии обладает месячным доходом в размере 10 тысяч швейцарских франков (в евро выходит примерно та же сумма). На первый взгляд это немалая сумма, однако после уплаты всех основных сборов, налогов и страховок в конце месяца остается не так уж и много.

Примечание. В Швейцарии федеральная ставка налога на прибыль физических лиц составляет 11,5%. Кантональная и коммунальная ставка варьируется в зависимости от кантона и прибавляется к федеральной ставке. В результате этого, общая ставка НДФЛ составляет от 22,5% до 45%.

— Базовая медстраховка тут обязательна для всех. Ежемесячно за страховку придётся выплачивать от 300 CHF (€). Этот базовый вариант подходит вполне здоровым людям, которые редко ходят по врачам.

К страховке полагается франшиза или минимальная сумма, которую человек оплачивает сам. Чем выше франшиза, тем меньше ежемесячная оплата. Максимальная франшиза стоит €2500, минимальная — €300. При минимальной франшизе ежемесячный платеж поднимается до €415-420. Если нужно поменять очки, сделать массаж, или камни с зубов снять — добро пожаловать в мир дополнительных страховых пакетов. Тогда сумма в месяц легко перемахнет за €700.

Страховая оплачивает 90% медицинских услуг, остальные 10% — ответственность застрахованного. Каждый год стоимость страхования дорожает. К примеру, в 2022 году в кантоне Цюрих она выросла на 7.1%. А поменять страховую компанию можно только раз в год.

Итого, ежемесячно на семью из двух человек может уходить $1000-1500 только на медицину.

— Покупать недвижимость в Швейцарии можно только:

гражданам Швейцарии;

гражданам ЕС, имеющим ВНЖ категории В и С;

выходцам из других стран с ВНЖ категории С (или В, но зависит, одобрит ли банк).

Так гласит знаменитый закон «Lex Koller».

Иностранцы могут инвестировать в квадратные метры на курортах. Но жить там они могут не больше определённого общиной времени.

На этапе стройки 3‑комнатная квартира в Швейцарии будет стоить €500,000, в готовом доме — примерно €800,000.

Если брать ипотеку, то финансирование будет делиться в соотношении 20/80: 20% вносит покупатель, 80% — кредитует банк. Проценты относительно небольшие — 1,5-2,8%. Частично свой взнос можно оплатить из пенсионных накоплений. После покупки налог на недвижимость составляет 1,3% в год.

Большинство людей в Швейцарии жилье снимают. В Цюрихе цены за аренду 3‑комнатной квартиры начинаются от €2500 в месяц. Но найти жилье для аренды довольно сложно, так как его в стране немного: на мало-мальски приличную квартиру выстраивается конкурс из претендентов. Надо предоставить досье, мотивационное письмо, контакты работодателя и предыдущего арендатора.

«Здесь все живут так, чтобы друг другу не мешать»

— Иностранцев в стране 30%, так что проблем нет. Здесь вообще все живут так, чтобы друг другу не мешать. Но коренные швейцарцы не очень хотят перемешиваться с иностранцами, поэтому они скорее сами по себе.

Что мне нравится в Швейцарии? В общем, все. Швейцария — это вообще один большой плюс, он даже на флаге размещен. Красивая, богатая, и цивилизованная страна с великолепной инфраструктурой. Кстати, Швейцария входит в топ 10 самых безопасных стран в мире.

Климат Швейцарии более или менее мягкий: теплые зимы, обычно погода в районе 0-7 градусов тепла, ниже 7-10 градусов морозов обычно не бывает. Летом жара бывает редко, но дожди часто.

Развлечений здесь полно на любой вкус. Летом популярны хайкинг, альпинизм, горные велосипеды, парапланеризм; зимой — горнолыжные склоны.

Мы любим хайкинг по горам, плавать в озерах, ходить на джаз и разные концерты. Встречаемся с друзьями на гриль.

Честно говоря, я уже ко всему адаптировалась, поэтому и минусов особенных не вижу.