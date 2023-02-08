На работу в Швейцарию. В стране смягчили условия для трудоустройства иностранцев

Гражданам из стран, не входящих в Евросоюз, теперь будет проще устроиться на работу в Швейцарии. Страна упростила процесс получения разрешений на проживание и работу для высококвалифицированных специалистов-иностранцев.

Правительство Швейцарии меняет миграционную политику , так как в стране не хватает специалистов. Выход квалифицированных иностранных рабочих на рынок труда будет обеспечен, благодаря следующим мерам:

1) Право на ВНЖ теперь будет, в том числе, и у граждан из третьих стран без должного академического образования и диплома о высшем образовании. Однако они должны иметь не менее одного года профессиональной подготовки или несколько лет ) соответствующего опыта.

2) Иностранцы, получившие разрешение B без ограничений, могут оформить самозанятость в упрощенном порядке. В частности, им больше не нужно будет доказывать, что их бизнес отвечает общим экономическим интересам кантона (кантон — крупнейшая государственно-территориальная единица в Швейцарии со своей конституцией и законами — прим.ред.). В настоящее время владельцы ВНЖ должны пройти сложный процесс для получения статуса самозанятых. Сейчас процесс должен ускориться.

3) У работодателей отныне будет меньше бумажной волокиты. Если они ищут работников в сфере, где их особенно не хватает, им не нужно будет проводить их проверку на рынке труда. Это сэкономит время, так как обычно это процесс состоял из нескольких этапов и занимал до 3-х месяцев.

Какие специалисты сейчас особенно востребованы в Швейцарии?

руководители в области информационных и коммуникационных технологий, консалтинга, финансов и страхования, машиностроения, электрооборудования, металлургии, химико-фармацевтического и пищевого производства;

инженеры, ученые, специалисты по информационным технологиям, исследователи в области математики и технических наук;

медработники, врачи-специалисты, фельдшеры, специалисты по уходу и неотложной помощи, ассистенты рентгенологов;

преподавательский состав в вузах.

Все эти изменения должны ускорить и упростить процессы трудоустройства иностранцев в Швейцарии. Однако власти подчеркивают, что они по-прежнему смогут запрашивать нужную им информацию у работодателей.