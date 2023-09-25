Цюрих в последнее время стал одним из самых горячих рынков жилья в Европе: цены на жилье в этом городе превзошли Лондон и Париж. Как сообщает Bloomberg, этот тренд связан с ростом корпоративного присутствия, особенно Google, и его влиянием на рынок недвижимости.

Цены на квартиры в центральном районе Цюриха выросли до почти рекордного уровня — более €18,000 за квадратный метр. Это выделяет швейцарский город на общем европейском фоне, так как в других городах (к примеру, Париже, Вене и Берлине) цены на жильё либо растут незначительно, либо вовсе снижаются.

Повышение процентных ставок обычно сдерживает рост цен на жилье, но в случае Цюриха ситуация иная. Недвижимость здесь остается высоко востребованной благодаря постоянному притоку высокооплачиваемых рабочих мест и иммигрантов. Таким образом, растущий спрос компенсирует влияние более высоких процентных ставок.

Одним из крупнейших работодателей в Цюрихе стал Google, который имеет там несколько кампусов и более 5000 сотрудников из разных стран. Присутствие известной компании усиливает спрос на жилье. Это компенсирует опасения относительно сокращения рабочих мест в связи с поглощением UBS Credit Suisse.

Рост цен на жилые объекты вызывает опасения в швейцарском национальном банке, который назвал Цюрих городом с самым высоким риском пузыря на рынке недвижимости. Это связано с тем, что цены на жилье здесь выросли более чем на 50% за последние десять лет, и они могут остаться неподвижными, несмотря на повышение процентных ставок.

Также в Швейцарии, где население продолжает расти и где около трети его являются иностранцами, всё чаще обсуждают вопрос ограничения роста населения. Политические партии разделились по этому вопросу: консервативная Швейцарская народная партия настаивает на ограничении роста жителей до 10 миллионов человек до 2050 года, а левая Социал-демократическая партия предлагает другие решения, такие как урегулирование отношений с компаниями. Но пока вопрос остаётся открытым.