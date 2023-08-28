Въезд в Шенгенскую зону станет платным даже для тех, у кого «безвиз». Подробности

Уже в 2024 году въезд в Шенгенскую зону станет платным — на её внешних границах заработает система въезда/выезда (EES). Те, кому не нужны визы, — не исключение.

EES — это автоматизированная система регистрации граждан государств, не входящих в ЕС, которые путешествуют на короткий срок. Регистрировать в ней будут как въезжающих по краткосрочной визе, так и тех, у кого есть право безвизового въезда.

Основная цель системы EES — экономия времени. EES заменяет штамп в паспорте и автоматизирует процедуры пограничного контроля. Чем еще полезна такая система: с ней будет проще выявлять людей, которые не имеют права на въезд или превышают свой лимит пребывания; а еще тех, кто использует поддельные удостоверения личности или паспорта.

EES будет собирать следующую информацию: данные из проездного документа (имя, дата рождения и т.д.); дата и место въезда/выезда; биометрические данные (фото и отпечатки пальцев); информацию об отказе во въезде (при наличии таковой).

Заработает EES в этих 28 странах:

Страны ЕС уже готовятся к установке автоматизированных барьеров для проведения проверок EES. Они будут реализованы в виде киосков самообслуживания, автоматизированных выходов, а где-то даже в виде автоматизированных камер.

EES является частью более широкой системы ETIAS — Европейской системы информации и авторизации для путешествий. Её тоже должны внедрить в 2024 году.

Разрешение на въезд ETIAS должны будут получать граждане, имеющие право безвизового въезда в следующие 30 стран:

Как получить разрешение ETIAS: перед поездкой нужно будет заполнить онлайн-заявление и оплатить сбор в размере 7 евро. Разрешение на въезд действительно в течение трех лет.

Важный нюанс. Те люди, которые проживают в одной из стран ЕС, но не являются ее гражданами, могут быть освобождены от прохождения EES и ETIAS. Для этого нужно иметь биометрическое европейское удостоверение личности.

Отметим, что запуск схемы ETIAS уже не раз переносился: изначально он был запланирован на 2022 год, затем на май и ноябрь 2023 года, а сейчас — на 2024 год. Правда, точная дата пока не названа.