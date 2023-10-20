Шведский инвестор в недвижимость Heimstaden собирается продать тысячи домов в Нидерландах, один за другим, в течение следующих 10 лет. Компания заявляет, что продает дома для сохранения желаемого рейтинга, но эксперты считают, что это связано с погашением долгов и не только.

В 2019 году Хаймстаден купил более 9500 голландских домов у британской инвестиционной группы Round Hill за 1,4 миллиарда евро — это стало крупнейшей сделкой по количеству приобретенных объектов, когда-либо заключенной в Нидерландах. После этого компания стала третьим по величине владельцем частного жилья в Нидерландах.

Сейчас инвестор имеет в своем портфеле около 13,500 объектов жилой недвижимости в стране, большинство из которых сдается в аренду. Компания ожидает, что в ближайшие два года будет реализовано около 2500 домов. Они будут продаваться частным лицам, а не институциональным инвесторам, причем некоторым арендаторам будет также предложена возможность купить жилье в Нидерландах .

Как сообщают местные СМИ , Хаймстаден вынужден продать недвижимость для рефинансирования долгов. Инвестор эти заявления опровергает. Ранее сообщалось о враждебном отношении правительства к арендодателям, а именно усилении контроля за арендной платой и повышением налогов на передачу собственности. Собственно, институциональные инвесторы, включая Хаймстадена, были недовольны такой политикой.

В свою очередь, министр жилищного строительства Уго де Йонге уже заявил, что новость о продаже домов компанией Heimstaden, является хорошим знаком для людей, которые хотят обзавестись собственным жильем.

Отметим, что согласно недавнему отчету Центрального банка Нидерландов, к 2030 году в стране необходимо построить дополнительно 1 млн. домов, чтобы удовлетворить спрос. Однако нынешние темпы строительства составляют лишь около 70,000 домов в год.