Компания Henley & Partners обнародовала ежегодный рейтинг программ, дающих возможность получить вид на жительство и обзавестись гражданством посредством инвестирования. До этого ведущими независимыми экспертами была проведена оценка свыше двадцати программ «ВНЖ через инвестиции» и более десяти программ «Гражданство через инвестиции».

В анализе и подготовке рейтингов были задействованы независимые эксперты, представители компаний Baker & McKenzie, The Economist Intelligence Unit, Knight Frank, PwC, Fragomen LLP. Кроме того, был произведен опрос инвесторов и государственных деятелей из целого ряда стран. По каждому из параметров экспертами присваивались странам индивидуальные баллы (0 – 10), которые затем суммировались.

ВНЖ за инвестиции

Для фиксации позиции той или иной программы в рейтинге «ВНЖ через инвестиции» применялись десять показателей, в числе которых: качество жизни в стране, репутация, действующая система налогообложения, период рассмотрения заявления и уровень качества обработки информации, возможность безвизового въезда в другие государства, требования к инвестициям, комплаенс, общие расходы, требования для получения гражданства и сроки его получения.

В 2021 году в рейтинг вошла и программа Новой Зеландии. Как и в предыдущем году, первые две строчки в рейтинге занимают Австрия и Португалия. В ТОП-3 также вошла Италия. Максимально высокие баллы по уровню качества жизни были отмечены у Канады, Швейцарии и Австрии. По критерию «налогообложение» лучшие показатели у ОАЭ (Дубаи). Наиболее привлекательные условия с точки зрения затрат на участие в программе предоставляют программы Мальты, Таиланда, Португалии, Латвии.

Гражданство за инвестиции

При анализе программ «Гражданство через инвестиции» брались во внимание следующие параметры: качество жизни, репутация, возможность безвизового въезда, период рассмотрения заявления и уровень обработки информации, прозрачность процедуры, предъявляемые требования к инвестициям, комплаенс, необходимость проживания на территории страны, возможность переезда в другие государства, необходимость посещения страны.

Шесть лет подряд возглавляет рейтинг программ получения гражданства Мальта (с новой процедурой выдачи гражданства через натурализацию). Согласно требованиям процесса, инвесторы могут рассчитывать на получение гражданства по истечении 3 лет нахождения в статусе резидента (в исключительных случаях по окончании одного года) и при осуществлении крупных инвестиций в экономику государства.

Второго почетного места удостоилась программа Австрии. Третья позиция досталась программе Черногории. Также в числе лучших оказались страны карибского бассейна. Потенциальных инвесторов привлекают относительно невысокая стоимость участия в программах, возможность свободного перемещения между странами Шенгенской зоны, а также безвизового посещения Великобритании, Китая и других государств.