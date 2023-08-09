В последние годы Казахстан предпринимает шаги для упрощения условий иммиграции иностранных инвесторов. Новая программа «Ашык Казахстан 500+» призвана сделать страну более привлекательной для квалифицированных специалистов, предпринимателей и инвесторов.

Согласно заявлениям Министра труда Казахстана, Тамары Дуйсеновой, инвесторы, получившие визу инвестора типа А-5, теперь могут нанимать иностранцев без необходимости получения специальных разрешений. С начала 2023 года, уже 76 инвесторов воспользовались этой возможностью.

Кроме того, в Казахстане представили визу инвестора А-6. Эта виза дает ее обладателям право на долгосрочное проживание в стране — до 10 лет. Однако, чтобы её получить, инвестор должен инвестировать не менее $300,000. Эти средства будут направлены на развитие бизнеса в Казахстане.

Так, владельцы инвесторских виз А-5 и А-6 имеют право проживать в Казахстане с семьей, заниматься предпринимательской деятельностью, приобретать недвижимость, нанимать персонал, проводить платежи и осуществлять любые необходимые операции для развития бизнеса.

Для этнических казахов-бизнесменов существует специальная программа, которая предоставляет им десятилетние карты «Ата жолы». С её помощью они имеют возможность вернуться на историческую родину и активно участвовать в развитии бизнеса на её территории.

И ещё одно нововведение: власти Казахстана оптимизировали получение индивидуального идентификационного номера (ИИН) и электронной цифровой подписи (ЭЦП) для инвесторов. С 1 июля 2023 года эти документы оформляются по принципу «одного окна».