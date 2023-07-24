Цены на жилье в Париже упали до самого низкого уровня за четыре года. Об этом сообщает Bloomberg.

В июне 2023 года стоимость жилья во французской столице упала на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — на данный момент «квадрат» в этом городе стоит €10,936. Это минимум с 2019 года, а также самое сильное месячное падение за последние десять лет.

Основной причиной падения цен на недвижимость в Париже является пандемия, так как многие люди, уехавшие в тот период из городов, так и не вернулись. На данный момент этот спад поддерживается еще и ростом процентных ставок.

Помимо этого, в этом году парижские домовладельцы столкнулись с повышением налога на недвижимость на 52%. Мэр Анн Идальго в прошлом году аргументировала эту меру усиливающейся инфляцией и ростом цен на энергоносители.

Интересно, что в других европейских столицах наблюдается обратная тенденция: цены на жилье растут. Например, в Мадриде в июне цены выросли на 5,1% из-за острой нехватки предложения на рынке. Тем не менее, Париж по-прежнему остается самым дорогим рынком в Европе, превышая уровень Мадрида и Берлина более чем в два раза.